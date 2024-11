VIDEO / Šimunić za SK otkrio slabost Dortmunda: ‘Po meni je trener izgubio tu utakmicu…’

Podijeli :

Najnoviju epizodu emisije Sport Kluba "Gegenpressing" okrunio je dolazak legendarnog bivšeg reprezentativca Josipa 'Joea' Šimunića. Šimunić je komentirao Dinamovog protivnika u Ligi prvaka, odnosno Borussiju Dortmund i objasnio koga u toj momčadi trenutno vidi kao slabu točku.

Unatoč tome što je započeo riječima hvale prema “žuto-crnima”, ubrzo se osvrnuo na njihovog “još zelenog” trenera Nurija Sahina te izdvojio utakmicu koju smatra da je zapravo izgubio zbog vlastite taktičke pogreške.

“On je mlad trener, nije slučajno na tom mjestu glavnog trenera. Sjećamo se da je prošlu polusezonu bio pomoćni trener, tako da su oni njega pripremali za tu ulogu. Mislim da mu još treba vremena, ipak je Dortmund veliki klub, imaju velike zahtjeve i zahtjevnu upravu. Po meni, jedino što mi se ističe u posljednje vrijeme je ona gostujuća utakmica protiv Reala na Bernabeu.”

“Po meni je on izgubio tu utakmicu, napravio je 2-3 zamjene koje nisu imale nikakve logike, pa se Real onda ‘vratio’ i zabio im pet ‘komada’. Mislim da je to jednostavno neiskustvo na tom nivou. On će sigurno naučiti iz ovog iskustva. Sada je samo pitanje vremena i koliko Dortmund ima strpljenja s njim.”

Naposljetku je Šimunić ipak stao u obranu mladom treneru no smatra kako je Borussia ipak prevelik zalogaj za njega.

“Najčešće takvi veliki klubovi nemaju vremena niti strpljenja čekati i dati priliku nekome da se uči na njima, vjerujem sigurno da je kvalitetan trener, ali po meni malo neiskusan trenutno za Borussiju.”

