VIDEO / Rumunj nakon samo dvije minute zaradio crveni neopreznim startom nad bivšim hajdukovcem

Bosna i Hercegovina je u pretposljednjem kolu skupine H ostvarili važnu pobjedu nad Rumunjskom s 3:1. Tako su ostali u igri za izravan plasman. Golove za BiH zabili su Edin Džeko, Esmir Barjaktarević i Haris Tabaković, no to na kraju nisu najbitnije informacije na utakmici. Naime, sredinom drugog dijela je u igru ušao Denis Dragus (65. minuta), a trebalo mu je samo dvije minute da nesmotrenim prekšrajem zaradi crveni karton. Igrač Rumunjske visokom je nogom zahvatio Nikolu Katića, bivšeg hajdukovca i sudac nije imao drugu opciju, nego da mu pokaže crveni karton.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.