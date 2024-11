VIDEO / Pulišić ‘načeo’ Jamajku pa proslavio u stilu Donalda Trumpa i Jona Jonesa

Timothy Weah zamalo je doveo SAD u vodstvo već u trećoj minuti utakmice, no njegov udarac završio je na vratnici nakon sjajno izgrađene akcije. Desetak minuta kasnije, Christian Pulisic probio je obranu Jamajke i preciznim udarcem matirao Andrea Blakea za vodstvo. Nakon postignutog gola, odlučio je iskopirati viralni ples novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa što je naišlo na podijeljene reakcije, neki su oduševljeni, a neki baš i ne:

“Bio je to samo ples koji sada svi izvode. On ga je kreirao, samo sam mislio da je to smiješno. Vidio samo to svi rade u NFL-u, vidio sam kako to radi Jon Jones. Samo se malo zabavljamo”, kazao je Pulišić.

Pulišić je bio nezaustavljiv, a drugi gol SAD-a stigao je nakon njegovog udarca koji je Di’Shon Bernard nespretno preusmjerio u vlastitu mrežu.

Do kraja prvog poluvremena, Ricardo Pepi povisio je na 3-0. Iskoristio je izgubljenu loptu i smireno zaobišao Blakea, zabivši svoj deseti gol za reprezentaciju. Time je postao drugi najmlađi igrač koji je dosegnuo ovu brojku, odmah iza Pulišića.

U drugom poluvremenu, Jamajka je pokušala uzvratiti. Demarai Gray zabio je sjajan gol iz voleja u 52. minuti, unijevši tračak nade svojoj momčadi. No, samo nekoliko minuta kasnije, Weah je ponovno vratio sigurnu prednost SAD-u, pogodivši volej iz blizine. Gray je kasnije zabio i drugi gol, pokupivši odbijanac nakon udarca Renalda Cephasa, ali to nije bilo dovoljno da ugrozi SAD.

Američka momčad bila je uvjerljiva od početka do kraja i zasluženo izborila prolazak u polufinale.