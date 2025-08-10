VIDEO / Potencijalni protivnik Hajduka u playoffu KL zabio dva gola u tri minute

Podijeli :

Potencijalni protivnik Hajduka u playoffu Konferencijske lige, danski Silkeborg, odlično je odradio prvo poluvrijeme utakmice 4. kola Superlige protiv Nordsjaellanda. U 12. minuti Adamsen je realizirao kazneni udarac, a u 15. je isti igrač asistirao Bakizu za 2:0. U završnici nadoknade gosti su smanjili na 2:1. U prva tri kola Silkeborg nije osvojio ni bod, a u prvoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige poražen je kod kuće od poljske Jagiellonije 1:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.