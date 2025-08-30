VIDEO / Porto golčinom uzeo žustri derbi, navijači Sportinga upaljačima gađali njegove igrače

Podijeli :

Sporting i Porto odigrali su sjajan derbi u četvrtom kolu portugalskog prvenstva. Nakon sjajnog drugog poluvremena u kojemu je sve prštalo od golova i akcija slavio je Porto 2:1. Strijelci su bili Luuk de Jong u 61. minuti te tri minute kasnije William Gomes koji je pogodio fenomenalno ljevicom s 20-ak metara u rašlje. Zanimljivo, oba gola gosti su proslavili podno tribine s najvatrenijim domaćim navijačima koji su čak pojedinim predmetima poput upaljača pogodili igrače Porta. U 74. Sporting je dobio tračak nade smanjenjem na 2:1, ali više od toga nije mogao. Bivši stoper Hajduka Dominik Prpić za Porto je igrao od 80. minute.

