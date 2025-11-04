VIDEO / Pogledajte trenutak kada je Arsenalov tinejdžer ispisao povijest Lige prvaka

Podijeli :

U utakmici između Slavije Prag i Arsenala u Pragu ispisana je povijest Lige prvaka. U 72. minuti u igru je ušao Max Dowman koji još uvijek nije napunio 16 godina. Tim ulaskom u igru postao je najmlađi igrač u povijesti Lige prvaka. Tako je srušio Youssoufu Moukoka koji je 2020. godine debitirao sa 16 godina i 18 dana. Dowman je pri ulasku u igru imao 15 godina i 308 dana.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.