VIDEO / Pogledajte prekršaj Diaza, Kroos smatra da nije zaslužio crveni karton

Podijeli :

PSG je u utorak na domaćem terenu izgubio od Bayerna 1:2 i time upisao prvi poraz u elitnom natjecanju, a njemačka je momčad ostala s igračem manje na kraju prvog poluvremena.

Tada je Luis Diaz grubo startao na Hakimija te mu ozlijedio gležanj, zbog čega Marokanca na terenu neće biti oko šest tjedana.

Diaz je do trenutka isključenja zabio dva gola i bio junak Bayerna u pobjedi, a među onima koji smatraju da nije trebao biti isključen je i Toni Kroos.

“Za mene nema sumnje – ovo nije trebao biti crveni karton! Hakimijeva reakcija i ozljeda su utjecale na sučevu odluku. Da Hakimi nije ostao ležati, VAR soba se ne bi javila. Isto tako, ovo je situacija u kojoj sudac mora sam procijeniti je li ovo prekršaj za najstrožu kaznu”, rekao je legendarni veznjak u razgovoru za AS.