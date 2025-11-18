VIDEO / McTominay škaricama Škotskoj donio vodstvo, a onda je Danska izjednačila spornim penalom

Podijeli :

U posljednjem kolu skupine C gledali smo izravan dvoboj za plasman na Svjetsko prvenstvo. Škotska je na Hampden Parku ugostila reprezentaciju Danske te je tražila pobjedu koja bi je odvela na Mundijal. Odlično je krenulo za Škote jer je Scott McTominay u trećoj minuti škaricama zabio za 1:0. Ipak, početkom drugog dijela Danska je uzvratila. Zbog starta Andrewa Robertsona na Gustava Isaksena se uključio VAR, a na kraju je Szymon Marciniak pokazao na bijelu točku. Siguran izvođač bio je Rasmus Hojlund i Danska je izjednačila na 1:1, rezultat koji ih vodi na Svjetsko prvenstvo.

