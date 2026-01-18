VIDEO / Maroko je brzo kažnjen, golčina Senegala u produžecima!

Podijeli :

Senegal vodi u produžecima, a poraza se (zasad) spasio jer je Brahim Diaz u posljednjem trenutku utakmice promašio penal i propustio Maroku donijeti pobjedu. Senegal vodi fantastičnim udarcem veznjaka Villarreala, Papea Gueyea.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.