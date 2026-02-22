VIDEO / Liverpool u posljednjoj sekundi susreta zabio za pobjedu protiv Nottingham Foresta

Podijeli :

Liverpool je u nedjelju popodne teškom mukom slavio protiv Nottingham Foresta. Nisu uspjeli zabiti gol sve do 90. minute kada je Alexis Mac Allister leđima pogodio za vodstvo. Ipak, njegov pogodak je poništen zbog igranja rukom te se Forest privremeno izvukao. Držali su "nulu" do sedme minute nadoknade kada je Mac Allister ponovno nakon gužve najbolje reagirao te je pogodio za važnu pobjedu Liverpoola.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.