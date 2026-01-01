VIDEO / Hit-napadač Liverpoola Novu godinu otvorio nevjerojatnim promašajem

Podijeli :

Novogodišnji dan u Premier ligi otvorili su Liverpool i Leeds United na Anfieldu. Redsi su kraj 2025. godine odradili u dobroj formi pa su protiv novih prvoligaša bili favoriti. U prvom poluvremenu su dominirali, a najveću priliku imali su oko 30. minute. Tada je Jeremie Frimpong uputio nešto između udarca i ubačaja, a lopta je stigla do druge vratnice gdje je neometan bio Hugo Ekitike, jedan od najboljih pojedinaca Liverpoola ove sezone. Međutim, veliko pojačanje Redsa je glavom promašio nemoguće i rezultat je ostao 0:0. Francuz tako nije uspio doći do svog devetog gola u Premier ligi.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.