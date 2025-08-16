VIDEO / Grbić lucidnim obranama spasio svoju momčad katastrofe kod Galatasaraya

Ivo Grbić je sa svojim Fatih Karagumrukom otvorio novu sezonu turske Super lige. Nakon što je prošle godine debitirao u Turskoj porazom kod Galatasaraya 5:0, sinoć je prošao nešto bolje. Njegov Karagumruk izgubio je na gostovanju u Istanbulu 3:0, ali su čak 70 minuta igrali s igračem manje. Unatoč tri primljena gola, Grbić je branio fenomenalno. Posebno se ističe sekvenca od dvije obrane, prvo je u 68. minuti zaustavio nezgodno vraćanje lopte svog suigrača, da bi samo minutu poslije sjajno obranio udarac Osimhena.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
