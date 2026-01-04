VIDEO / Brekalo igrao u novom remiju svoje momčadi

Podijeli :

U 18. kolu španjolske La Lige Real Oviedo Josipa Brekala gostovao je kod Deportivo Alavesa. Oviedo je utakmicu dočekao zacementiran na dnu ljestvice, no u jednom trenutku se činilo kako će doći do pobjede. U 56. minuti za 1:0 je pogodio Federico Vinas, ali ta prednost trajala je samo 13 minuta. U 69. minuti je Lucas Boye pogodio za konačnih 1:1. Treba spomenuti da je strijelac prvog pogotka Vinas u 75. minuti zaradio crveni karton, a u 88. minuti je Carlos Benavidez pocrvenio kod Alavesa. Ovim remijem Oviedo je ostao na dnu La Lige s 12 bodova, a spas im bježi šest bodova. Josip Brekalo igrao je do 54. minute.

