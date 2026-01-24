VIDEO / Bayern neće osvojiti Bundesligu bez poraza: Koban im je bio Jakićev Augsburg

Podijeli :

U 19. kolu njemačke lige Bayern je na svojoj Allianz Areni ugostio Augsburg Kristijana Jakića i Nediljka Labrovića. Kao i u svakoj utakmici ove sezone, očekivala se lagana pobjeda Bavaraca, ali Augsburg je bio pretvrd orah. Iako je Bayern poveo, do pobjede od 2:1 je na kraju došao Augsburg.

U 23. minuti poveo je Bayern preko Japanca Hirokija Ita te su na predah otišli s 1:0. To vodstvo čuvali su do 75. minute kada je na jednom udarcu iz kuta Jonas Urbig loše procijenio let lopte. Iskoristio je to Arthur Chaves za izjednačenje na 1:1.

Nije Augsburg stao na tome jer su samo šest minuta kasnije došli do gola za vodstvo. Strijelac za 2:1 bio je Han-Noah Massengo.

Augsburg je nakon toga izdržao do kraja te su tako nanijeli prvi poraz Bayernu u Bundesligi. Tako Bavarci neće moći ponoviti Leverkusenov uspjeh od prije dvije sezone kada su Apotekari osvojili ligu bez poraza.

Bayernu naslov prvaka ne bi trebao doći u pitanje jer imaju 11 bodova više od BorussijeDortmund. Augsburg je ovim slavljem došao na 13. mjesto Bundeslige s 19 bodova.

Kristijan Jakić nije bio u sastavu zbog ozljede dok je Nediljko Labrović ostao na klupi. Josip Stanišić je također propustio susret zbog ozljede gležnja.