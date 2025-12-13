VIDEO / Arsenal nakon drame jedva svladao posljednju momčad Premier lige

Podijeli :

Arsenal je u 16. kolu engleske Premier lige proživio pravu dramu protiv posljednje momčadi lige. Mučili su se do 70. minute kada je Bukayo Saka "udarcem" iz kornera natjerao Sam Johnstonea na autogol.

Činilo se da će Topnici doći do pobjede lako, ali su se povukli i to je kaznio Tolu Arokodare u 90. minuti.

Ni to nije bio kraj jer je samo nekoliko minuta kasnije Bukayo Saka ubacio s desne strane, a loptu u mrežu poslao je Yerson Mosquera.

Topnici su tako došli do pobjede i povećanja vodstva na tablici Premier lige. Sada su pobjegli Manchester Cityju na pet bodova, ali imaju i utakmicu više.