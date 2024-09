Varane se umirovio od nogometa, tek mu je 31 godina

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver

Raphael Varane, nekadašnji vrhunski stoper, odlučio je završiti svoju karijeru u 31. godini.

Nakon što je s Real Madridom (2011.-2021.) osvojio sve moguće trofeje, preselio se u Manchester United, a karijeru završava kao igrač talijanskog kluba Como u kojem je odigrao samo 23 minute u talijanskom kupu početkom kolovoza kada je zaradio tešku ozljedu koljena. Na vrhuncu svoje karijere vrijedio je 80 milijuna eura prema Transfermarktu.

Varane je za Real Madrid odigrao 360 utakmica, 95 za Manchester United i 24 za Lens, gdje je započeo profesionalnu karijeru 2010. S reprezentacijom Francuske osvojio je Svjetsko prvenstvo 2018. i bio finalist 2022.

“U karijeri sam imao brojne izazove i suočavao sam se s njima i uzdizao se. Nevjerojatne emocije, posebni trenuci i sjećanja za cijeli život. Kad se osvrnem na to osjećam velik ponos i osjećaj postignuća”, poručio je Varane i dodao: “Objavljujem da se povlačim iz igre koju svi volimo.”

“Moji su standardi najviši, želim biti jak, ne samo prisustvovati. Potrebna je velika hrabrost da se poslušaju srce i instinkt. Želja i potreba dvije su različite stvari. Padao sam i uzdizao se tisuće puta, sad je stiglo vrijeme za zaustaviti se i skinuti kopačke”, napisao je i dodao:

“Ni za čime ne žalim i ništa ne bih mijenjao. Osvojio sam više toga no što sam mogao sanjati, ali više od svih trofeja i priznanja ponosan sam na to što sam se uvijek držao svojih principa i trudio se napustiti nešto u boljem stanju no što sam to zatekao. Ostajem u Comu, ali ne u kopačkama.”