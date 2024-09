Vaha za Sport Klub otkrio vidi li se u Dinamu

Podijeli :

RonanHoussin Panoramic via Guliver

U Dinamu vlada jedna od većih kriza u povijesti maksimirskog kluba. Iza Plavih su negativni rezultati - prvo poraz na Maksimiru u najvećem derbiju hrvatskog nogometa od Hajduka (1:0), zatim bolan poraz od Bayerna na startu Lige prvaka (9:2), onda kao 'šlag na tortu' i poraz od Slaven Belupa (4:1) u Koprivnici.

Nakon svega, ‘kaznu’ je platio trener Sergej Jakirović. S njim je Dinamo dogovorio sporazumni raskid ugovora, pa je vođenje momčadi preuzeo dosadašnji Jakirovićev pomoćnik, Sandro Perković. Sve dok se ne nađe neko trajno rješenje.

Neslužbeno su iz Maksimirske 128 poručili kako ne žele brzati s odlukom o imenovanju trenera, jer žele da novi trener ostane na klupi duže od osam mjeseci koliki je prosjek trajanja trenera Dinama. Poručili su iz maksimirskog kluba i kako predsjednik Velimir Zajec i sportski direktor Marko Marić vode posljednje razgovore s potencijalnim kandidatima s kojima su od kraja tjedna u kontaktu.

U kuloarima se spominju neka imena koja su ti potencijalni kandidati. Spominje se tu Nenad Bjelica, Igor Jovićević, Željko Sopić, Sergio Conceicao, a tu je i ime Vahida Halilhodžića.

Kontaktirali smo Vahu da čujemo njegova razmišljanja, ima li među tim pričama ‘nečega’, a dok smo ga nazvali uhvatili smo ga u Dubrovniku. Ono što se događa u hrvatskom nogometu, a pogotovo u Dinamu, i dalje prati.

“Normalno da pratim HNL, posebno ono što se događa u Dinamu. Dinamo i Velež, to su moji klubovi na ovim prostorima, normalno da pratim što se događa. Ne mogu vam ništa reći, znam da vas zanimaju neke stvari”, rekao je Vaha za Sport Klub.

Halilhodžić je Dinamo već vodio u sezoni 2010./2011. Vidi li se Vaha ponovno nekad u budućnosti na klupi Dinama?

“To će biti malo teže. Ja znam što je to i kako to ide, više puta sam u svojoj trenerskoj karijeri došao u takvu situaciju. Prvi put kad sam došao u Dinamo, bila je slična situacija, ma još i gora, dramatičnija. Za to nešto mora se uložiti puno truda, snage, znanja i to nije nimalo lak posao. Shvaćam zabrinutost u Upravi Dinama kako naći čovjeka koji je sposoban preokrenuti tu situaciju, koja danas ima negativnu tendenciju i koja se može još produbiti. Ali ja ne znam zbog čega je sve to i ne bih mogao dati svoje analize i savjete.”

Ima li on volje i želje za popravljanje te situacije u Dinamu?

“Ne bih ja ništa o tome. Svatko će protumačiti na raznorazne načine. Ja se nadam da će naći čovjeka koji će uspjeti preokrenuti situaciju i da će se navijači Dinama ponovno veseliti pobjedama. Ne mogu vam više od toga reći.”

Prokomentirali smo i negativne rezultate Dinama u posljednje vrijeme. Poraz od Hajduka, Bayerna, pa onda i od Belupa…

“To je vrlo kritično kad primiš devet golova. Ne mogu shvatiti da primiš devet golova u takvoj jednoj utakmici i onda još taj poraz od Belupa. To je sve vrlo zabrinjavajuće. Kažem, nisam u svlačionici da znam što se događa, ali se očito događa nešto što nije dobro. To je jedna trauma i koja može trajati godinama. Ali da u Ligi prvaka primiš devet golova, to je da ne kažem, malo i sramotno i jako komplicirano.”

Kako vidi borbu za titulu u HNL-u?

“Hajduk je pobjedom u Maksimiru stekao jednu psihološku i moralnu vrijednost koja će utjecati na sam klub. Dinamu sad predstoji velika borba. Rijeka se konsolidirala, Osijek. Rijeka i Hajduk će biti veliki kandidati za titulu. Dinamo treba što prije srediti situaciju da što prije krene pobjeđivati jer će ove sezone biti jako, jako teško.”

Koliko mogu nogometaši Dinama igrati na tri fronta – HNL, Kup i još Ligu prvaka? S obzirom na jačinu HNL-a?

“Veliki klubovi, Real, Barcelona, Bayern oni uvijek igraju na više frontova. Kad igraš u Dinamu moraš biti svjestan da u svakoj utakmici moraš ići na pobjedu, da imaš puno utakmica, zato imaš jedan bogat igrački kadar, tu imaš 18, 20 igrača koji su prvotimci i biraš po situaciji igrače koji su odmorni, u formi, mijenaš što treba. Da stalno igra jedna momčad i isti igrači, to je nemoguće.”

Za kraj, pitali smo Vahu kakvi su mu životni planovi. Otkrio nam je kako ga još uvijek boli situacija iz Maroka. Tu je reprezentaciju odveo na Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022., a onda je smijenjen zbog svađe s igračima.

“Moj dan je ispunjen radom, ja volim raditi, ne volim sjediti i pametovati. Rad u nogometu, malo mi je teže o tome razmišljati jer ja sam godinama bio u tom visokom rangu koji zahtijeva velika odricanja i veliki rad. Poslije svega ovoga, pogotovo poslije Maroka, malo sam to teško primio jer sam puno radio, na kraju se završilo kako se završilo. Malo me razočaralo, ali to je život”, zaključio je Halilhodžić.