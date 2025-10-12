UŽIVO OD 20:45 / HRVATSKA – GIBRALTAR Vatreni nakon remija u Pragu traže rutinsku pobjedu u Varaždinu

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 dočekuje Gibraltar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Izabranici Zlatka Dalića vode skupinu L s 13 bodova, koliko ima i Češka, ali Vatreni imaju utakmicu manje i znatno bolju gol-razliku (+16 prema +5). Pobjedom bi Hrvatska gotovo osigurala plasman na SP, osobito ako Farski otoci iznenade Češku. Gibraltar, koji je još bez boda, u Varaždin stiže kao potpuni autsajder.
16:22
Stadion u Varaždinu bit će krcat
Evo što je odlučila FIFA nakon izrečene kazne.
16:20
'Za mene je Dalićevih 100 utakmica na klupi Hrvatske uspjeh'
Nakon utakmice u Pragu Ivan Hodoba i Ivan Mihovil Klarić detaljno su analizirali 100 utakmica Zlatka Dalića na klupi Vatrenih te najavili večerašnji susret protiv Gibraltara u Varaždinu. Analizu pogledajte OVDJE.
16:18
Evo tko bi mogao istrčati od prve minute za Vatrene
Izbornik Zlatko Dalić najavio je promjene u odnosu na Češku, a očekivani sastav pogledajte OVDJE.
16:17
Koeficijenti kladionica
Hrvatska - 1.01
Neriješeno - 17.00
Gibraltar - 80.00
16:16
Tko sudi večerašnji susret?
Glavni sudac susreta bit će Ukrajinac Oleksiy Derevinskyi.
