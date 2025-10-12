UŽIVO

UŽIVO OD 20:45 / HRVATSKA – GIBRALTAR Vatreni nakon remija u Pragu traže rutinsku pobjedu u Varaždinu

FIFA World Cup 12. lis 202516:16 > 16:22 0 komentara
Josip Bandic CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 dočekuje Gibraltar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Izabranici Zlatka Dalića vode skupinu L s 13 bodova, koliko ima i Češka, ali Vatreni imaju utakmicu manje i znatno bolju gol-razliku (+16 prema +5). Pobjedom bi Hrvatska gotovo osigurala plasman na SP, osobito ako Farski otoci iznenade Češku. Gibraltar, koji je još bez boda, u Varaždin stiže kao potpuni autsajder.

16:22

Stadion u Varaždinu bit će krcat

Evo što je odlučila FIFA nakon izrečene kazne.

16:20

'Za mene je Dalićevih 100 utakmica na klupi Hrvatske uspjeh'

Nakon utakmice u Pragu Ivan Hodoba i Ivan Mihovil Klarić detaljno su analizirali 100 utakmica Zlatka Dalića na klupi Vatrenih te najavili večerašnji susret protiv Gibraltara u Varaždinu. Analizu pogledajte OVDJE.

16:18

Evo tko bi mogao istrčati od prve minute za Vatrene

Izbornik Zlatko Dalić najavio je promjene u odnosu na Češku, a očekivani sastav pogledajte OVDJE.

16:17

Koeficijenti kladionica

Hrvatska - 1.01

Neriješeno - 17.00

Gibraltar - 80.00

16:16

Tko sudi večerašnji susret?

Glavni sudac susreta bit će Ukrajinac Oleksiy Derevinskyi.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup