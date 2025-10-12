UŽIVO OD 20:45 / HRVATSKA – GIBRALTAR Vatreni nakon remija u Pragu traže rutinsku pobjedu u Varaždinu

Podijeli :

Josip Bandic CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 dočekuje Gibraltar u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. Izabranici Zlatka Dalića vode skupinu L s 13 bodova, koliko ima i Češka, ali Vatreni imaju utakmicu manje i znatno bolju gol-razliku (+16 prema +5). Pobjedom bi Hrvatska gotovo osigurala plasman na SP, osobito ako Farski otoci iznenade Češku. Gibraltar, koji je još bez boda, u Varaždin stiže kao potpuni autsajder.