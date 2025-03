HRVATSKA – FRANCUSKA Dalić i Deschamps odlučili, evo tko započinje na Poljudu

Uoči četvrtfinalnih utakmica Lige nacija između nogometnih reprezentacija Hrvatske i Francuske svoja razmišljanja, s naglaskom na izbornika Zlatka Dalića, za Sport Klub je podijelio legendarni Mario Stanić.s kojim je razgovarao naš Vlado Radičević.

„Mislim da nitko ne spava mirno kad igra protiv Hrvatske pa tako ni Francuzi. Znate, ona naša generacija iz 1998. – koja je bila izrazito kvalitetna i koja je bila karakterno jaka – niti jednom nije dobila Francuze! Čak bih dodao da niti jednom nismo blizu ni blizu jer smo bili u podređenoj ulozi. No, ova generacija to uspjela preokrenuti i oni su već dobili Francuze i znaju kako treba protiv njih. Četvrtfinale? To je par u kojem je sve moguće, ali ne zato što ja previše vjerujem u našu kvalitetu ili ne vjerujem u Francuze, nego je Hrvatska takva vrsta protivnika. Pogotovo na punom Poljudu.“

Osvrnuo se i na tajnu uspjeha ove generacije, kao i na nevjerojatne igre koje pruža Luka Modrić, više o svemu pronađite OVDJE.