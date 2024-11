Dalić: Kulenović je sjajan, ali sad nam nije potreban. Smeta me situacija s Petkovićem

Podijeli :

Ante Čižmić CROPIX via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija danas se okuplja u Zagrebu uoči novog ciklusa Lige nacija. Vatreni će u petak igrati protiv Škotske u Glasgowu, a 18. studenog na Poljud stiže Portugal. Susrete na press konferenciji najavljuje izbornik Zlatko Dalić.

Izbornik je otkrio da je s pretpoziva pozvao Marina Pongračića koji je jedini novi igrač u momčadi, dok svoje mjesto nije našao Sandro Kulenović o kojem je Dalić rekao:

”Doveo se u krug naših najboljih opcija, igra dobro, ako ovako nastavi, jako brzo će doći u krug reprezentacije. Najvažnije je da je u dobroj formi, pratimo ga, samo tako neka nastavi. Imali smo odluku prije dva tjedna o napadačima, vjerujem njima. Za ove dvije utakmice mislim da je dovoljno ovo što imamo.”

U nastavku se Dalić osvrnuo na situaciju s Brunom Petkovićem.

‘‘Dolaze igrači s velikim poštovanjem, čast im je da igraju u reprezentaciji. Nekada nisu najspremniji, tako je bilo s Brunom protiv Turske u Osijeku. To izuzetno cijenim, zato reprezentacija ima uspjehe, zbog takvih odnosa. Bruno je igrao protiv Škotske, zatim protiv Poljske se požalio na ozljedu.

Doći će danas, razgovarat ćemo s njim i liječnicima. Donijeti ću odluku, koja će biti, u prvom redu najbolja za igrača, Dinamo i reprezentaciju. Ozlijeđen je, ne trenira, ali mi nije jasno zašto igra, to me smeta. Zajec me zvao, rekao sam mu da igrač mora doći, pa ćemo donijeti dobru odluku. Nije potrebna nervoza, komentari. Donijeti ću najbolju odluku.To je sve što imam reći, nije potrebna nikakva nervoza oko toga.”

Osvrnuo se izbornik i na opcije na poziciji stopera:

“Šutalo je zdrav, morao je prije par dana preskočiti jednu utakmicu preventivno. Šutalo, Gvardiol i Ćaleta-Car su opcije na stoperu, Pongračić je alternativa. Vidjet ćemo kakvu ćemo formaciju igrati. Želimo u Škotskoj biti maksimalno borbeni i agresivni. Od velikog broja stopera, ostali smo bez nekoliko opcija i to nam je stvorilo probleme. Nakon analize na treninzima ćemo vidjeti koju ćemo formaciju igrati, imamo dovoljno dobar roster da nešto iskombiniramo.

Znam da nemamo standardnost, brine me što neki ne igraju, a nije ni meni svojestveno da zovem igrače koji ne igraju. Nadam se da ćemo što prije doći do standardnosti, da to riješimo do Svjetskog prvenstva”.