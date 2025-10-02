VIDEO / Štimac i Zrinjski sjajno započeli europsku avanturu, pogledajte uvodna tri pogotka

Podijeli :

Nogometaši Zrinjskog u sjajnoj su maniri započeli svoj put u Konferencijskoj ligi. Protiv gibraltarskog Lincoln Red Impsa stekli su vodstvo od 2:0 već do 22. minute, a strijelci su bili Bilbija i Dujmović. Momčad Igora Štimca približila se pobjedi u uvodnom kolu. Pogledajte golove.

