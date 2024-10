U Hajduku je ostao poznat po sukobima, a sada potpisuje za klub iz BiH

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Nekadašnji igrač Hajduka blizu je potpisa za pretposljednji klub BiH prvenstva.

Said Ahmed Said (31), bivši napadač Hajduka, blizu je potpisivanja za Slobodu iz Tuzle, koja se nalazi u teškoj situaciji s obzirom na loše rezultate u Premier ligi BiH. Iako se Sloboda nada njegovim golovima, s druge strane ne žele ponavljanje incidenata po kojima je bio poznat u Hajduku.

Dok je igrao za Hajduk od 2016. do 2019., Said je bio umiješan u brojne sukobe. Jedan od najpoznatijih incidenata dogodio se u pretkolu Europa lige protiv Evertona, kada je oteo loptu suigraču Anti Ercegu kako bi izveo penal, koji je potom promašio. Također, nakon utakmice Kupa protiv Solina, Said se potukao sa suigračem Zvonimirom Kožuljom, a kasnije je imao fizički sukob s vratarom Danteom Stipicom nakon utakmice protiv Lokomotive, te još jednim igračem, Radonjićem.

Zbog tih incidenata nekoliko puta je bio suspendiran i izbačen iz momčadi.

Njegova turbulentna karijera u Splitu dodatno je narušena kada su ga napali navijači, a njegov automobil bio je vandaliziran, s izbušenim gumama.