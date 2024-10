U Goricu dolaze novi investitori: ‘Jedina logika je ulazak stranog kapitala za iskorak kluba’

Podijeli :

HNK Gorica

U ponedjeljak je održana Skupština HNK Gorice koja već ima spremne investitore koji su spremni uložiti u klub iz Turopolja.

Klub je prije nekoliko dana predstavio novog trenera Marija Carevića, a sada u klub dolazi bogati investitor, potvrdio je to i Nenad Črnko. Gorica će u ponedjeljak na Skupštini kluba tražiti svoj izlazak iz statusa Udruge u dioničko društvo, prenosi Germanijak.

“Donijeli smo jednoglasnu odluku na IO kluba, sada je sve na Skupštini. Prije toga smo definirali dolazak partnera koji će donijeti povećanje budžeta. Postoji rok do travnja ili svibnja kada se mora realizirati sva dokumentacija pretvorbe iz Udruge u dioničko društvo. I tada će biti poznat novi većinski vlasnik a koji će utjecati na bolju budućnost našeg kluba”, rekao je Črnko, pa nastavio:

“Najbolji ponuđač će dobiti pravo vlasništva. Varaždin je to završio, Istra i Hajduk odavno, kao i Osijek. Belupo je u pripremama za to isto. Jedina logika je ulazak stranog kapitala za iskorak Gorice na višu razinu i stabilnost kluba.”

“Na krilima dobrih rezultata reprezentacije imamo kvalitetnu poziciju da to iskoristimo. Jednostavno, nećemo biti konkurentni ako to ne napravimo. Hvala Gradu i gradonačelniku na svemu, ali u trenutku kada su ulaganja nekih 300 do 400 tisuća eura iz gradskog proračuna a budžet je par milijuna – jasno je zašto se sve oslanja na transfere. Jednostavno, moramo razmišljati o budućnosti na ovaj način”, pojasnio je Črnko.

Što to konkretno znači, otkrio je u nastavku:

“Naš budžet bi trebao biti veći za nekoliko milijuna eura u tih prvih šest, sedam mjeseci. To će donijeti mirnoću i lakše planiranje. Velika Gorica je potentna sredina. Mlad smo prvoligaš, dolazi nam kamp i Grad zaslužuje stabilnog prvoligaša. Kada igrate dobro, nitko ne pita tko je predsjednik kluba. Vjerujem da će ovo biti nova stranica, samo da stabilno završimo sezonu i uđemo u fazu kada nitko neće pitati tko vodi klub već da na tribinama imamo nove generacije navijača.”