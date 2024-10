Trener juniora Dinama: Dominirali smo, Monaco nam ne bi zabio da se igralo još pet dana!

Podijeli :

Ronald Goršić CROPIX via Guliver

Nije skrivao zadovoljstvo nakon važne pobjede.

U susretu 2. kola juniorske Lige prvaka nogometaši Dinama su u Zaprešiću pobijedili Monaco sa 1-0.

Bila je to prva pobjeda mlade momčadi Dinama, nakon što je prvom kolu izgubila u Munchenu od Bayerna sa 1-2. Momčad iz Kneževine je pak, upisala prvi poraz nakon što je na otvaranju porazila Barcelonu sa 4-3.

Strijelac odlučujućeg gola bio je Patrik Horvat u 63. minuti.

Trener Ivica Banović je bio oduševljen predstavom svoje momčadi:

“Nagrađeni smo pobjedom. Razina požrtvovnosti i služenja jednog za drugog, to je bilo u standardima genijalnosti! Zato smo pobijedili i zato nismo dobili gol iz 12. kornera koji su imali pred kraj. Ne bismo ga dobili još deset dana, u to sam siguran! Zato što su dečki odlučili danas služiti jedni drugima. Prvih 80 minuta imali smo puno više od igre, puno više šansi. Igrom smo dominirali, a kamoli kad služiš i gineš jedan za drugoga. Da smo igrali još pet dana, ne bi nam dali gol samo zbog pristupa kakav smo imali. Brutalno, kapa dolje. Za pobjedu OK, ali za ovakav pristup, svaka čast”, rekao je za službenu stranicu kluba.

Komentirao je i junaka s klupe Patrika Horvata koji je postigao jedini pogodak:

“Neki put uvedeš nekoga, možda da autogol, evo, danas je dao gol. To je sreća, ali je zasluga Paće koji je prošlih tjedana nevjerojatno radio i u fazi obrane. Rekao sam mu da samo nastavi raditi, evo danas je došla nagrada. Sretni smo ja, on i momčad.”