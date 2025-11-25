Trener Evertona o incidentu u svojoj momčadi: ‘Volim kad se moji igrači svađaju’

Everton je slavio kod Manchester United 1:0 u posljednjoj utakmici 12. kola Premier lige.
Jedini gol susreta postigao je Kiernan Dewsbury-Hall u 29. minuti, no utakmicu je obilježio incident iz 13. minute kada su se sukobili igrači Evertona Idrissa Gueye i Michael Keane. Situacija je riješena crvenim kartonom kojeg je Gueye dobio zbog šamara suigraču.
Sukob svojih igrača je komentirao trener Evertona David Moyes.
“Iznenađen sam. Mislim da je sudac možda mogao odvojiti više vremena da razmisli o tome. Govore mi da pravila igre znače da si u nevolji ako udariš čak i svog igrača ili zamahneš. Ali znate, postoji i druga strana toga – volim kada se moji igrači međusobno svađaju ili se živciraju jedni na druge ako su loše dodali. Ako želite pobjedničku momčad s otpornošću i čvrstoćom, morat ćete igrati na taj način. Svatko tko je bio nogometaš reći će vam da se prilično često ljutite na svoje suigrače”, objasnio je i dodao da se Gueye ispričao:
V”Ispričao se u svlačionici zbog isključenja. Pohvalio je suigrače za njihovu igru i zahvalio im se na pobjedi.”
