Svijet se opet divi Modriću: ‘Zatvara usta kritičarima koji ga žele umiroviti!’ ESPN: Nestvarno

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Luka Modrić ušao je u igru zadnjih pola sata protiv Celte Vigo u susretu 10. kola La Lige i time postao najstariji igrač Real Madrida koji je zaigrao.

Modrić je oborio rekord Ferenca Puškaša koji je 1966. godine zaigrao u Kup susretu protiv Betisa s 39 godina i 36 dana. No, Luka je svojom maestralnom asistencijom donio važnu pobjedu Kraljevima u Vigu i to samo tri minute nakon što je ušao u igru.

Zato svi ponovno hvale Modrića i dive mu se, pa i ugledni američki ESPN.

“Nestvarna asistencija Luke Modrića za Vinija! Samo nekoliko minuta nakon što je ušao i postao najstariji igrač koji je ikad nastupio za Real Madrid”, napisao je ESPN uz objavu snimke Modrićeve asistencije za Viniciusa na platformi X.

Raspisali su se o njemu naravno i španjolski mediji, pa tako i AS.

“Hrvat je definitivno Petar Pan. S gotovo 40 godina i dalje prkosi zakonima koji vladaju u modernom nogometu i zatvara usta kritičarima koji ga već nekoliko godina žele umiroviti.

Usred vrtloga kalendara i međunarodnih utakmica, Modrić nastavlja biti kapetan svoje momčadi kada drugi popuštaju, još uvijek ima snage vratiti se svjež i vratiti red u momčad kojoj nedostaje nogometa i kvalitete u veznom redu”, poručio je španjolski novinar.

Novinar AS-a Antonio Romero dodaje kako se kod Modrića baš ništa ne događa slučajno, da se njegova dugovječnost na elitnom nogometnom nivou može samo pripisati radnoj etici i ljubavi prema nogometu, ali i činjenici da se “gotovo dva desetljeća brine o sebi kao redovnik”.

Modrića je pohvalila i Marca, koja je između ostalog napisala:

“Modrić je srušio Puškaša i još će debelo nadmašiti svoj rekord tako što će igrati gotovo do 40. godine, a možda i dalje.

No Modrić nije kod Celte ušao samo kako bi postao rekorder, nego kako bi odlučio utakmicu. Celta je izjednačila i Ancelotti je tražio rješenje. Kao i uvijek, to je bio Hrvat. Modrić najbolje igra nogomet u Realu i to se vidjelo čim je ušao i počeo kružiti s loptom. Gol za pobjedu došao je iz njegovih kopački. Modrić je i protiv Celte po tko zna koji put dokazao da je ključni igrač Reala. Nakon 35. godine je odigrao čak 204 utakmice za klub. Naravno, i ovo je rekord. Jedan u nizu onih koje je postavio. Jedinstven igrač, koji je odlučan dokazati kako se ne treba gledati brojka u osobnoj, nego igra na terenu. Njegove predstave u 40. godini života su sjajne.”

A u komentaru utakmice na Marci također piše:

“Hrvat je nezamjenjiv i s 39 godina i 41 danom. Dokazao je to time što je donio pobjedu odmah po ulasku u igru.

Hvala Bogu da su mu produljili ugovor! Zato što Real ove sezone igra nogomet samo onoliko kolika ga može proizvesti Modrić. Večeras je postao najstariji igrač u povijesti Reala, iako izgleda kao klinac. Luka prema trajanju svojeg ugovora ne bi u Realu trebao dočekati 40. Ali, time kako igra, zaslužuje novi ugovor, a Real ga treba.”