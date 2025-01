Strupar za SK: Cannavaru je ekstra drago što je srušio Milan, ali svejedno ostaje žal

Podijeli :

xxGoranxMehkekx via Guliver

Dinamo je pobijedio Milan i napravio senzaciju, ali zaključio je svoj europski put. Međutim, apsolutno zaslužuje sve čestitke te pohvale jer se do zadnje minute borio za prolaz tako da ispadanje nije nikakva tragedija. Dapače, ocjena za sve što je prikazao i učinio u Ligi prvaka je odličan (počevši od play-off runde sa Qarabagom).

Branko Strupar je za Sport Klub analizirao još jedan veliki uspjeh Modrih. Dotaknuo se Dinamovog oproštaja, njegovog predstavljanja u Europi, Fabia Cannavara koji je upisao drugu uzastopnu pobjedu, Osijeka koji je sljedeći suparnik te bodovnog zaostatka za Rijekom i Hajdukom u HNL-u.

Kako ste vidjeli čudesnu i veliku pobjedu Dinama nad Milanom na Maksimiru?

“Od prve minute Dinamo je bio puno bolji. Naznaka Milana možda je bila da se u prvih 15 minuta nešto pokušalo, ali ništa konkretno nije napravljeno. U uvodnih nekoliko minuta Dinamo se dobro postavio i kontrolirao utakmicu. Greška stopera Gabbije usmjerila je utakmicu, a Dinamo je pokazao da se uopće nije bojao bez obzira što je Milan bio “veliki favorit”. Međutim, samo na papiru jer favoriti ne pobjeđuju uvijek. Imam osjećaj da je Milan malo podcijenio Dinamo, a prošao je kako je zaslužio. Zaslužena pobjeda Dinama sa igračem više.”

Nažalost, ipak nije bilo dovoljno za prolaz dalje tako da se Dinamo oprostio od Europe (na kraju ligaške faze završio je 25. sa 11 bodova i ispao je zbog loše gol-razlike).

“Gledao sam što se događa na Sporting – Bologna. Navijao sam za Bolognu, a za Manchester City vjerovao da će okrenuti utakmicu jer je velika momčad. Nadao sam se da će Bologna izdržati, ali nije uspjela. Bilo bi dobro da je Benfica izgubila od Juventusa, ali ostaje pirova pobjeda iako je velika u smislu protiv velikog kluba. Zasluženo si pobijedio i osvojio veličanstvenih 11 bodova, ali pogled na tablicu govori da si jedno polje ispod od prolaza pa ostane žal. Treba uvijek biti pozitivan jer napravio si veliku stvar. Prvo si osvojio bodove, a natjecanje završio pobjedom protiv velikog Milana i sada se možeš koncentrirati na HNL u kojem imaš tešku utakmicu u Osijeku. Ovo je veliki podstrek za Osijek, a predstava protiv Milana trebala bi biti motiv više za pobjedu.”

Možemo li biti zadovoljni kako nas je ove sezone Dinamo predstavljao na europskoj pozornici bez obzira na eliminaciju?

“Mislim da možemo biti prezadovoljni. Iskreno, 11 bodova je velika stvar. Ovo je novi format, ali nije bitno kakav je. Pitanje je hoće li to netko uspjeti ponoviti, ali iskreno se nadam da sam u krivu. Možeš pričati što hoćeš, ali trebaš osvojiti 11 bodova. Ovo je veličanstven uspjeh i sada ga je ostvario Dinamo. Da su to bili Rijeka, Hajduk ili Osijek, isto bih rekao. Učinak od tri pobjede i dva remija u osam utakmica je čudo. Zato je žal da ne ideš dalje, iako je na početku bilo polemike koliko će ti bodova biti dovoljno. Naravno da ne znaš jer to je prvo natjecanje, ali otprilike znaš da je dovoljno 10, 11 ili 12 bodova. Dinamo nije uspio i tu ostaje žal, ali svaka čast što se bodova tiče.”

Cannavaru je ovo bila druga pobjeda zaredom. Nakon Istre 1961 u HNL-u, srušio je Milan u Ligi prvaka i time je počeo hvatati pozitivnu rezultatsku formu.

“Mislim da je njemu ekstra drago da je srušio Milan. Tko god da mu je s druge strane bio od Talijana, rado bi ga srušio. To je odjeknulo u Italiji jer je Cannavaro sa “malim” Dinamom srušio veliki Milan, iako mu je prva utakmica protiv Arsenala u Londonu bila teška s obzirom da već u drugoj minuti primiš gol. Mirisalo je na debakl, ali na poraz od 3:0 nemaš što reći i ideš dalje. Nakon toga dobio je Istru, koja nije bezazlena. Sigurno je da se samopouzdanje diže od utakmice do utakmice.”

Poslije Milana slijedi Osijek. Po vama, je li Dinamo koji je treći u poretku HNL-a favorit za obranu naslova prvaka iako je neporažena i vodeća Rijeka na sedam bodova prednosti?

“Niz Rijeke je nevjerojatan, ali brojke se uvijek lome. Vjerujem da će Rijeka izgubiti i da će razdoblje biti manje od boljeg, a Dinamo i Hajduk već su bili u tome. Dinamo hvata sedam bodova i mora tražiti dva kiksa od Rijeke. Siguran sam da će doći loše razdoblje i to je tako u nogometu. Ti trebaš pobjeđivati, a svaka sljedeća utakmica je Liga prvaka. Nije na toj razini, ali za Dinamo jest i mora pobjeđivati te tražiti kikseve svojih konkurenata. Vjerujem da će kikseva biti, ali tko zna hoće li biti kod Dinama. Nadam se da neće, ali bit će jako neizvjesno. S te strane mi je drago, ali ne bih se upuštao u prognozu.”

Nekakva utjeha za Dinamo je da drugoplasirani Hajduk bježi samo pet bodova, a to je manje od ovih sedam koliko Rijeka trenutačno ima.

“Bit će kikseva i očekujem da će ga Rijeka napraviti. Iako, Rijeka ima kvalitetnu i odličnu momčad koja može konkurirati sa svima te vjerujem kako ima ambiciju da bude prvak. Hajduk je uvijek opasan i ima pet bodova prednosti. Dinamo svaku utakmicu mora odigrati bez greške. U suprotnom, bit će mu jako teško stići zaostatak.”