‘Što se događa s Gvardiolom, zabija kao Lewandowski u najboljoj formi’

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

City je jučer s 4:0 porazio Fulham i tako je dva kola prije kraja ponovno preuzeo vrh ljestvice. Nova dva pogotka za City zabio je čudesni Joško Gvardiol.

City je ovom pobjedom došao na 85 bodova, dva više od Arsenala kao konkurenta u borbi za naslov prvaka. Obje momčadi do kraja sezone moraju odigrati po dvije utakmice.

Gvardiol je bio junak Cityja u ovom susretu i time je potvrdio da igra najbolje otkako je prošle godine u transferu od 90 milijuna eura stigao u City iz RB Leipziga. Prvi je zabio u 13. minuti, kada je pogodio prizemno slabijom, desnom nogom na dodavanje Kevina de Bruynea. Drugi je postigao u u 71. na asistenciju Bernarda Silve, koji ga je ubačajem pronašao na drugoj stativi.

Gvardiol je od sredine travnja do danas postigao pet golova za City. Sjajno je njegova utakmica prošla kod britanskih medija koji ga ne staju hvaliti.

Goal mu je dao ocjenu 9 uz opis: “Gvardiol je nezasitan po pitanju golova, ima ih više u Premier ligi od Jacka Grealisha i Jeremyja Dokua. Također, odlično je povezivao obranu i napad.”

Portal 90min također mu je dao 9. “Što se, zaboga, dogodilo Gvardiolu? Sada ima pet golova u posljednjih sedam utakmica. Prvi na Craven Cottageu (stadionu Fulhama, op. a.) zabio je poput Roberta Lewandowskog kada je bio u najboljoj formi”, piše 90min.

Manchester Evening News dao mu je 8 te napisao: “Gvardiol je predao loptu suparniku više puta no što bi Pep Guardiola to želio, ali zabio je dva sjajna gola i to će se Guardioli sigurno svidjeti.”

Manchester World uz ocjenu 8 za Gvardiola piše: “Dva gola za braniča koji počinje pokazivati kako je postizanje pogodaka lako. Gvardiol je bio opcija u otvorenoj napadačkoj igri i jedan od istaknutih igrača Cityja.”

Yardbarker je Gvardiol ocijenio sa savršenih 10. “Oba pogotka bila su vrhunska. On je najbolji lijevi bočni u Premier ligi i to je dominacijom ponovno pokazao”, smatraju.