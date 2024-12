Špehar za SK: Hajduk će biti goropadan, a jedne se stvari mora jako paziti

Podijeli :

Večeras se igra Jadranski derbi na Poljudu (početak u 17 sati i 45 minuta). Hajduk i Rijeka traže pobjedu, koja bi donijela prvo mjesto te jesenski naslov.

Osim toga, slavlje jednih ili drugih donijelo bi bolji međusobni omjer (prvi ovosezonski sraz na Rujevici završio je 0:0) i bijeg na devet bodova razlike u odnosu na Dinamo koji je trenutačno treći u poretku (može čak biti četvrti s obzirom na poraz od Lokomotive i ako u Varaždinu završi pobjedom domaćina ili Osijeka).

Robert Špehar je za Sportklub najavio ovaj derbi. Dotaknuo se što će pobjednik dobiti, pozitivnog niza Rijeke, prethodnih nastupa Hajduka i Rijeke u HNL-u te borbe za Europu između Varaždina i Osijeka.

Vaša najava derbija?

“To je utakmica velikog uloga. Rijeka i Hajduk imaju identičan broj bodova. Naravno da je Hajduk uvijek favorit kada igra pred punim Poljudom, a tako će biti i ovaj put. Nakon kiksa protiv Gorice ima veliku obvezu da ponovno slavi pred svojim navijačima, da pobjegne Rijeci na tri boda razlike i da zadrži prednost ispred Dinama. Očekujem goropadni Hajduk od prve minute i njegovu napadačku igru bez kalkulacija, kojom bi došao do pobjede. Po meni, Rijeka je u zadnjih nekoliko sezona uvijek dobra i uvijek složi dobru momčad. Igra dobro i ima dobre te kvalitetne igrače. Sposobna je odigrati dobru utakmicu na Poljudu jer je u dobroj formi. Sigurno je u stanju da iskoristi svaku priliku, ali i slabost Hajduka. Pokušat će izlaziti u kontre i polukontre te tražiti put do gola. Hajduk je uvijek napadački raspoložen i očekujem otvorenu utakmicu sa obje strane. Mislim da će biti golova i nadam se da će biti dobra utakmica te da neće biti dosadan derbi.”

Pobjednik će osvojiti naslov jesenskog prvaka i mirno otići na zimsku pauzu.

“Da, mislim da bi Rijeci bio dovoljan neriješen rezultat zbog gol-razlike i čak bi bila prva. Hajduk ima šansu da pobjedom bude prvi i tako završi polusezonu. Još bitnije za obje momčadi je zadržavanje prednosti nad Dinamom. Znamo da će se Dinamo sve više okrenuti HNL-u jer dogodine nema Lige prvaka bez naslova prvaka. Ne smije dopustiti da Rijeka i Hajduk previše pobjegnu, a najbolje bi mu bilo da na Poljudu završi neriješeno. Podjela bodova ne bi odgovarala Rijeci i Hajduku u smislu utrke sa Dinamom. Mislim da će jedni i drugi tražiti pobjedu te osvajanje titule jesenskog prvaka.”

Hajduk se želi iskupiti za poraz od Gorice u prošlom kolu. S druge strane, Rijeka i dalje ne zna za poraz u HNL-u. Njezin pozitivan niz trenutačno je na 17 utakmica, a na Poljudu to sigurno želi nastaviti.

“Da, Rijeka ima najmanje primljenih golova i nema nijedan poraz. To je čvrsta i kompaktna ekipa, koja igra obranu sa svih 11 igrača. Razlog zašto nije odmaknula drugima je veliki broj remija i u tom smislu nije ostvarila ono što je priželjkivala. U obrani je fenomenalna, a u napadu nije uspjela doći do pobjede u nekoliko utakmica. Iz tog razloga nema više bodova, ali igra lijep nogomet. Treneru i igračima treba čestitati na tome, a u napadu ima odlične igrače koji mogu zabiti gol više. U nekim utakmicama znala je gubiti bodove u samoj završnici, odnosno primiti golove u zadnjim minutama. Sjećam se da je to bilo protiv Osijeka na Rujevici i na tome treba poraditi, ali ovo je derbi u kojem će koncentracija biti bitna sa obje strane. U igri i prekidima nemaš pravo na grešku, a iz jedne greške možeš primiti gol i izgubiti.”

Kako ste vidjeli njihove zadnje prvenstvene nastupe protiv Gorice i Šibenika?

“Poraz Hajduka u Gorici je zaista bio razočaravajući za navijače, igrače i trenera Gattusa. Nakon pobjede nad Dinamom svi su očekivali dobru igru i pobjedu, a na kraju nije se ostvarilo ni jedno ni drugo. Činjenica da Hajduk ima oscilacije sigurno brine sve na Poljudu. Rijeka je pobjedom u Šibeniku pokazala da je sposobna ići do samog kraja. Mislim da je ravnopravan konkurent Hajduku i Dinamu za osvajanje titule jer igra bez opterećenja te pritiska da mora biti prvak. Taj pritisak ima Dinamo, koji brani titulu i Hajduk, koji toliko godina čeka na osvajanje. Rijeka vreba iz prikrajka te ima odličnu ekipu, širinu na klupi i dobrog trenera Đalovića koji je željan dokazivanja jer je tek dobio šansu. Iako, nema imperativ ni pritisak nego se fokusira na to da igra dobro, da što više pobjeđuje i da što više bude u vrhu.”

Prije Hajduka i Rijeke igra se mali derbi između Varaždina i Osijeka koji se bore za plasman u Europu. Razlika između njih dvoje je samo jedan bod, a oba sastava slavljem mogu završiti na trećem mjestu.

“Varaždinu treba čestitati na polusezoni. Igra odlično i skuplja bodove. To da je jedan bod ispred Osijeka znači da je odigrao iznad svojih očekivanja. Osijek je startao jako loše i u prvih pet-šest kola napravio veliki zaostatak. Sada je to dosta popravio u smislu osvajanja bodova i blizu je Varaždinu uz mogućnost da ga prestigne. Prije dva kola izgubio je od Slaven Belupa, a nakon toga pobijedio Lokomotivu u prošlom kolu. Da bi pokazao kako je na putu i tragu spašavanja sezone, mora pobjeđivati. U slučaju poraza, to bi zaista bila jako loša polusezona za Osijek koji ima puno veći budžet od Varaždina. Ostao bi na petoj poziciji sa četiri boda zaostatka za Varaždinom te ujedno bio daleko od Rijeke i Hajduka. Mislim da bi to bilo razočaravajuće za navijače Osijeka.”