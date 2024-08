Španjolci: Vodstvo Reala se brine oko Modrićevog igranja za Hrvatsku

Podijeli :

Ben Light by Guliver

Španjolski mediji ovog puta raspisali su se o odluci Luke Modrića da i dalje igra za Hrvatsku.

Izgledno je da Modrić nastavlja igrati za Vatrene nakon što se njegovo ime pojavilo na popisu Zlatka Dalića za Ligu nacija,

Prema španjolskom portalu Defensa Central, hijerarhija u Realu predvođena Florentinom Perezom nije zadovoljna odlukom Modrića da nastavi igrati za Hrvatsku.

“Iznenadno umirovljenje Tonija Kroosa ostavilo je Real bez ključnog igrača Reala te se sada od Modrića očekuje da preuzme njegovu ulogu.

Vodstvo Reala zato brine što bi se Modriću moglo dogoditi tijekom utakmica za Hrvatsku jer u iduća tri mjeseca su čak tri reprezentativne akcije i brojne utakmice nacionalnih momčadi. Luka pak ne namjerava odustati iz Hrvatske jer mu je cilj igrati na njegovom petom Svjetskom prvenstvu 2026. iako će tada imati skoro 41 godinu”, piše Defensa Central pa dodaje:

“Zato ga je Perez zvao na razgovor da mu kaže kako se nada da on sam zna kako se čuvati i dozirati ove sezone i to svaki put kada bude išao igrati za reprezentaciju. Zato što su dva velika razloga za to: Modrićeva dob i sezona s više od 70 utakmica za Real.”

Pišu i kako mu je Carlo Ancelotti namijenio novu ulogu u Realu.

“Na pripremama ga je koristio na centru, kao duplog pivota. Modrić je tako radio Kroosov posao držanja momčadi na okupu i razvijanja igre iz pozadine. To se vidjelo i u prvoj utakmici sezone, kada je protiv Mallorce zamijenio Tchouamenija. Modrićeva kvaliteta i inteligencija ne opadaju kako mu rastu godine, ali sada mora jako paziti na fizičko stanje.”