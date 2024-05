Španjolci: Modrić je samo ‘ošamario’ svog sina Rodryga

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Španjolski mediji raspisali su se o Luki Modriću i Rodrygu.

Napadač Rodrygo je u jednom razgovoru pred finale Lige prvaka protiv Borussije Dortmund kazao kako nije siguran u svoj ostanak u Madridu, da bi potom izjavio kako je za njega Manchester City trenutačno najbolji klub na svijetu.

El Confidencial donosi tekst s naslovom ‘Tata Modrić ošamario je Rodryga‘ u kojem navodi kako je sreća za Real što u svlačionici ima iskusnog Luku Modrića “koji upozorava mlađe kad skrenu s puta. I to je razlog zašto je važno da Luka ostane u klubu”, navode Španjolci.

“Hrvat ima autoritet, hijerarhiju i uključuje se u situacije koje ugrožavaju stabilnost. Uvodi red u svlačionici. Kroos je s dtuge strane puno tiši. Modrićev odnos s Rodrygom poseban je otkako je saznao da je godinu dana stariji od Brazilčeva oca. Hrvat je samo ošamario svog “sina”. Rodrygova kontroverzna i zbunjujuća izjave u tjednu prije finala Lige prvaka koje će se igrati dodatno naglašavaju činjenicu koliko je važno imati igrača bez izraženog ega. A tu je riječ o Luki Modriću. Hrvat je još jednom dao primjer odgovornosti”, pišu Španjolci pa dodaju:

“Modrić je postao klupski čovjek. Za njega su klub i momčad iznad individualnih interesa. On je taj koji najbolje razumije što Real Madrid i njegov predsjednik trebaju kako ne bi zaustavili smjenu generacija u klubu. Modrić živi nogomet s neobičnom strašću i odgovornošću. To je ono što nedostaje Rodrygu koji je iznenadio svojom izjavom. Nikad se ne umorite gledajući Luku Modrića kako igra nogomet i to mu daje snagu da nastavi igrati koliko god bilo potrebno, sve dok mu to tijelo i um budu dozvoljavali. To je moguće i morat će doći kad tad, ali proces trošenja je spor i to je ključ njegove dugovječnosti. Ako vam nije dosadno gledati ga, to je zato što se i dalje zabavlja i ne sumnja da je najbolje mjesto za uspješnu karijeru Real Madrid.”