Sopić: Nemamo si što lagati, idemo pobijediti utakmicu i osigurati prolaz

“Uvijek imamo trojicu, četvoricu igrača koji ih izvode. Naravno da ćemo ih ponoviti uoči susreta, mislim da je to osnova koji bi svaki klub i trener trebali raditi uoči svake kup-utakmice. Mogućnost produžetaka i jedanaesteraca uvijek postoji. Mi ćemo se pripremiti pa ćemo vidjeti.”

Upozorio je momčad što ih čeka protiv Lokosa.

“Protiv mlade i trkački moćne momčadi ne želite ući u njihov mlin i igrati napad za napad nego imati kontrolu utakmice i na svoju kvalitetu doći do prilika kojima bi prošli u finale kupa. Ako se protiv Lokomotive igra napad na napad i dozvoli njihovim brzim, poletnim i hitrim igračima da vas kontriraju onda i puno jače momčadi od Rijeke imaju problema.”

Pritiska za trenera Rijeke nema.

“Ja ne osjećam nikakav pritisak, treniramo kao i do sada. Naravno, što se više bliži finale možda je neki veći pritisak u zraku, ali moji igrači i ja to ne osjetimo. To ne znači da neće biti tako kada utakmica počne. Napravit ćemo stvarno sve da prođemo u finale kupa i prikažemo što bolju igru”, zaključio je trener Rijeke.