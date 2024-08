Sopić: Na Rujevici se ne može otići na toalet bez odobrenja Miškovića, a Dinamo smo dominirali kao malo tko

Podijeli :

Željko Sopić, smijenjeni trener Rijeke, iako neporažen ove sezone, otvoreno je progovorio o razlozima svoje smjene. U intervjuu za Germanijak, demantirao je glasine o fizičkim sukobima, objasnio odnos s Miškovićem, te ocijenio svoje razdoblje na klupi Rujevice.

“Smetaju me dvije stvari; tajming otkaza i način. Prvo, mislim da su to htjeli napraviti na kraju prošle sezone ali su ih spriječili navijači koji su se spustili na travnjak, skandirali: “Sopa ostani” i dali mi podršku. Mislim da je to usporilo proces. Drugo, boli me način. Pa ne pustiš me na press konferenciju da tamo najavljujem Elfsborg a čekaš me u uredu s otkazom. Jednostavno, postoje mnogo bolji načini na koji se to moglo izvesti, ali Bože moj. Nije Sopić niti prvi niti zadnji koji je tako dobio otkaz. Postoje samo dvije vrste trenera: oni koji su dobili otkaz i oni koji će ga tek dobiti.”

Dotakao se i predsjednika Miškovića.

“Ma nećemo se lagati. Jasno je da se na Rujevici ne može otići niti u toalet bez znanja i odobrenja Damira Miškovića. To je tako i zapravo ne mislim ništa loše o tome. On je čovjek koji je gazda kluba, koji ulaže svoj novac da bi klub opstao i ima pravo na sve. Postavljati trenere, smjenjivati ih, dovoditi igrače. Baš sve.”

O Stevenu Juncaju koji je “morao” igrati prema uputama Miškovića.

“I došli smo u situaciju kada je mladić trebao dobiti neku minutažu. Jesam li ja tvrd trener ili nisam, manje je važno. No, ja ne bih bio ja da kod mene ne igraju najbolji. Kakvu bi ja poruku poslao svojim igračima u kabini: “Ako ste imućni i utjecajni, onda ćete igrati. Ako niste, onda ćete biti po strani”. I sada svi žele objasniti javnosti da Sopić nije podoban jer je odlučio da neće staviti u igru čovjeka koji niti po jednom kriteriju to ne zaslužuje. Zašto da ga stavim? Da se svi poslije pravimo glupima i slijepima pored zdravih očiju? Zar doista mislite da su navijači glupi pa ne vide da igrač te kvalitete ne može igrati na razini Rijeke. To se vidi iz aviona. Svi igrači u svlačionici to vide. I zašto ja sada trebam to nekome lamentirati. Nisam se htio dovesti u situaciju da moram nekome tko se trudi na treningu i ima kvalitetu da bude s nama objašnjavati da mora biti vani jer netko drugi mora igrati. I ne vidim problem u tome. To je moje mišljenje koje sam rekao i Raić-Sudaru i Miškoviću i Šćulcu. To je bilo dva dana prije nastavka prvenstva i one čuvene utakmice protiv Gorice na snijegu i ledu. Dao sam im tada mandat na raspolaganje. Ne zanima me tko je predsjednik, moj obraz, gospodo, nije na prodaju. I točka.”

Najdraži trenutak u Rijeci?

“Dvije stvari. Pobjeda na Poljudu s kojom smo utišali 32 tisuće navijača. Bilo je predstavljanje Perišića i Brekala, a završilo mojom zajebantskom izjavom: “Oni su uzeli Periju i Breksa, a mi analitičara iz Gorice”. Neki su mi zamjerili, ali tko me poznaje zna da je riječ o šali.

“Zadnja utakmica prošle sezone. Slaven Belupo dolazi, sve je riješeno. Samo da se odigra. I moji zabiju gol i dotrče do mene. Spontano i bez dogovora. Zbog takvih stvari čovjek živi.”

Poraz od Dinama.

“Imali smo sat vremena pune dominacije. Vrhunski smo dominirali nad Dinamom kao malo tko. Pratim sve njihove utakmice i rijetko sam vidio takvo nešto. Poveli smo na vrijeme, ali nije htjelo više od toga. Šteta. Mislim da je ta utakmica bila presudna u borbi za naslov.”