Sopić: ‘Ja imam informaciju da Dinamo igra u nedjelju, gledam samo svoju ekipu’

Goran Mehkek CROPIX via Guliver Image

Prije završne utakmice Kupa, Rijeka će od 19:30 odmjeriti snage s Osijekom u gostovanju 35. kola SuperSport HNL-a.

Na konferenciji je utakmicu najavio trener Željko Sopić te otkrio da zbog ozljeda ne može računati na nekoliko igrača. Na teren neće Lindon Selahi, Danilo Veiga, a vjerojatno ni Marko Pjaca.

“U Osijeku nas očekuje zahtjevna utakmica. Oni imaju ambicije izaći u Europu, mi imamo ambicije napraviti pozitivan rezultat, tako ćemo se pripremiti. Zbrojit ćemo se i oduzeti u odnosu na prethodni susret s Dinamom i u kontekstu sljedećega te pokušati polučiti pozitivan rezultat“, rekao je Sopić pa nastavio o Dinamu.

Novinar ga je upitao hoće li na uzvratnu utakmicu SuperSport kupa utjecati činjenica da protivnička momčad susret prvenstva igra dan ranije, na što je odgovorio:

“Ja imam informaciju da Dinamo igra u nedjelju. Ne znam je li se što mijenjalo. Ne znam, ne gledam nikad protivnika, gledam samo svoju ekipu. Igramo kad igramo, igrat će igrači koji će igrati i to je to. Spremit ćemo se maksimalno. Ozlijeđeni i roviti neće igrati”.

Nakon toga, osvrnuo se na prijelazni rok i potencijalne transfere:

“Ne znam što mojim igračima njihovi menadžeri pričaju, niti me zanima. Mogu pričati što god hoće, a ja ih sve mogu staviti na klupu. To je moje pravo, a pravo njihovih menadžera je da im pričaju što hoće. Gledajte, to vam je tako. Tako je u svakom prijelaznom roku. Ništa to nije novo”, rekao je pa dodao:

“Sele se igrači svakih tri dana, amo-tamo, mediji pišu. Ponude? Da ih imamo, vjerojatno bismo ih prodali već prije šest mjeseci. Mislim da su maksimalno fokusirani na utakmicu u Osijeku, onda na finale Kupa i na Slaven Belupo. Nakon toga će imati zasluženi odmor. Ne bih ulazio u njihove glave, s njima razgovaram svakodnevno, dobivam povratne informacije i mislim da mi se čine normalnima.”