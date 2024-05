‘Smatrali su me jednim od najboljih pojačanja u Premier ligi, a sad sam bezvrijedan?’

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Nastupi brazilskog veznjaka Casemira u Manchester Unitedu pod znakom su pitanja i sve češće je na meti kritika.

U intervjuu za Sky Sports prije posljednjeg ligaškog kola u Premier ligi Casemiro je izjavio: “kritika dio nogometa, a ja sam uvijek vrlo smiren. Kad je riječ o konstruktivnoj kritici, uvijek je dobrodošla. Pogotovo u nogometu, kada igraš na visokoj razini 10 godina i malo spustiš razinu, uvijek će biti reakcija.”

Kritike ne razumije, ali ne može podnijeti manjak poštovanja.

“Smatrali su me jednim od najboljih pojačanja u Premier ligi prošle sezone, a sada sam bezvrijedan? Ovo je osuda bez poštovanja. Pa kad se to ne poštuje, onda je to zabrinjavajuće.”

“Od trenutka kada osjetim omalovažavanje, to mi se ne čini u redu. Tada gubim poštovanje prema tim ljudima.”