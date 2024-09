Bogataš zbog kojeg je Sopić poludio u Rijeci postavio samog sebe na funkciju sportskog direktora u sinovom klubu

Juncajev sin, Steven, stigao je u Muru prije nekoliko tjedana, no Žlogar ga nije uključivao u sastav jer nije bio fizički spreman. Ovo je Juncaja toliko naljutilo da se posvađao sa Žlogarom, koji je potom napustio klub. Mura je trenutačno peta u Sloveniji, s tri boda zaostatka za vodećom Olimpijom.

No sada se čini da je George Juncaj odlučio preuzeti stvar u svoje ruke kako bi osigurao priliku svom sinu. Naime, imenovao je sam sebe za novog sportskog direktora Mure. Klub nije imao sportskog direktora otkako je tu funkciju u lipnju napustio Robert Koren.

Slična situacija dogodila se i u Rijeci, gdje trener Željko Sopić nije želio uvrstiti Juncaja u momčad, zbog čega je bio spreman ponuditi ostavku. Sopić je nedavno komentirao ovu situaciju rekavši:

“Došao sam u situaciju da je nekome nešto obećano i prije mog dolaska, za nešto. Sve je to u najboljem redu, do trenutka kad sam shvatio da to nije kvaliteta za Rijeku. Došli smo u situaciju kada je mladić trebao dobiti neku minutažu. Ja ne bih bio ja da kod mene ne igraju najbolju, kakvu bih ja to poruku poslao svojim igračima.

Ako ste imućni i utjecajni, onda ćete igrati. Ako ništa, onda ćete biti po strani. Sada svi žele objasniti javnosti da Sopić nije podoban jer je odlučio da neće staviti u igru čovjeka koji ni po jednom kriteriju to ne zaslužuje. Zašto da ga stavim? Da se svi poslije pravimo glupima i slijepima pored zdravih očiju?

Zar doista mislite da su navijači glupi pa ne vide da igrač te kvalitete ne može igrati na razini Rijeke? To se vidi iz aviona… To je moje mišljenje koje sam rekao Raić-Sudaru, Miškoviću i Šćulcu dva dana prije nastavka prvenstva i one čuvene utakmice protiv Gorice na snijegu i ledu. Dao sam im tada mandat na raspolaganje.”

George Juncaj je poduzetnik koji je 2019. postao vlasnik Michigan Starsa iz Detroita, a kasnije je ulagao u ND Goricu i spominjao se kao potencijalni ulagač u Rijeku. Steven Juncaj je bio u Rijeci, ali je odigrao samo dvije utakmice u Kupu prije nego što je otišao na posudbu u Michigan Stars. Sada je stigao u Muru preko očeve posredovanja. Prema Transfermarktu, vrijedi 50 tisuća eura.