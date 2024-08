SKener: Savršen ždrijeb u svakom mogućem pogledu, Dinamo mora ciljati na top 24!

Podijeli :

Dinamo je saznao sve protivnike u povijesnom, novom formatu Lige prvaka. Spektakularan ždrijeb završio je za Dinamo itekako zadovoljavajuće i uprava Plavih može biti zadovoljna. Dinamo se ima pravo nadati bodovima i ovako na prvu trebao bi ciljati plasman među 24 najbolje momčadi Europe.

Znalo se odmah da je ždrijeb najvažniji faktor ovog novog formata Lige prvaka, protivnici su mogli biti depresivno teški, ali i zadovoljavajuće umjereni. Dinamo je prošao realno jako, jako dobro i može biti presretan. Atraktivni protivnici s jedne strane, a prolazni s druge. Sve ono što je Dinamu trebalo za spektakularnu europsku sezonu.

Igrat će Plavi tako s Bayernom (gostovanje), Borussijom Dortmund (kod kuće), Arsenalom (gostovanje), Milanom (kod kuće), Celticom (kod kuće), Salzburgom (gostovanje), Monacom (kod kuće) i Slovanom (gostovanje).

Potpuni kalendar s točnim satnicama utakmica bit će objavljen u subotu. Dinamo je po pitanju protivnika iz prve dvije jakosne skupine možda mogao i bolje proći, ali moglo je i itekako gore. Dojam je da je najbitnije da su protivnici iz “lošija” dva ždrijeba po mjeri pa čak i relativno lagani kako je moglo završiti za momčad Sergeja Jakirovića.

Dinamo može biti sretan pogotovo jer su dva najteža protivnika iz prva dva pota, Bayern i Arsenal gostovanja. S tim protivnicima Dinamo bi se teško pohrvao i na Maksimiru tako da je svakako bolje te utakmice “potrošiti” na gostovanja. Dinamo se u tim utakmicama sigurno neće predati, ali dobra vijest je da su domaće utakmice bitke s Dortmundom i Milanom s kojima se sigurno može igrati, a možda ih se može i pobijediti. Plavi bi tu gledajući potencijalni prolaz, trebali ciljati na tri do četiri boda iz te četiri utakmice s “težim” protivnicima.

Što se tiče protivnika iz treće i četvrte jakosne skupine, tu je Dinamo ipak bolje prošao i može biti itekako sretan. Celtic kod kuće protivnik je koji se na papiru i gledajući potencijalni prolaz mora dobiti ili barem uzeti bod. Salzburg u gostima nije lagan suparnik, ali je protivnik po mjeri i Dinamo se tamo ima pravo nadati barem bodu, a sigurno će se ići i na sva tri.

S obzirom da su protivnici u trećoj skupini mogli biti top momčadi poput PSV-a i Sportinga, Dinamo je prošao sjajno.

Iz četvrte jakosne skupine, Dinamo je dobio rekao bih i najslabijeg protivnika u ždrijebu, Slovan iz Bratislave. Tu utakmicu igrat će u gostima, ali Dinamo svojim renomeom i ambicijom tamo mora pobijediti ako misli biti među najbolje 24 momčadi Europe. Marko Tolić jedan je od nositelja igre momčadi iz Slovačke, a momak je to koji se nikako na Maksimiru nije uspio izboriti za ozbiljniju minutažu.

Osim Slovana, Dinamo je ponovno na Maksimiru izvukao protivnika s kojim se može, francuski Monaco. Momčad iz Kneževine tu će svakako biti blagi favorit, ali ponovno je veliki plus što će Dinamo tu utakmicu igrati kod kuće. Dinamo je na Maksimiru puno kvalitetnija ekipa nego kada igraju u gostima, a to se posebno pokazalo prošle sezone kada je to bila razlika nebo i zemlja. Monaco je momčad koje se Plavi ne smiju bojati i Dinamo tu također mora uzeti minimalno bod gledajući potencijalni prolaz dalje.

Kada se sve zbroji i oduzme, Dinamo može biti itekako sretan. Teška gostovanja s Bayernom i Arsenalom te dva vrhunska gostovanja u Salzburgu i Bratislavi u kojima će se tražiti bodovi, a onda i sve četiri domaće utakmice u kojima se Dinamo ima pravo nadati bod(ovima).

Prve projekcije govore nam kako će devet ili 10 bodova biti dovoljno da se uđe među 24 najbolje momčadi Europe, a Dinamo se u barem u šest od osam utakmica (Bayern i Arsenal teško) može nadati bodu, a na nekima jednostavno mora ići i po sva tri!

Treba za kraj dodati da je ovo savršen ždrijeb za Dinamo u svakom mogućem pogledu. Igrat će se protiv super momčadi poput Bayerna, Arsenala, Borussije i Milana od kojih će protiv dvije (Milan i Dortmund) imati lijepe šanse na Maksimiru. Uz atraktivne protivnike tu su i ovi po mjeri koje Dinamo može, a neke i mora pobijediti. Sasvim realno je sada biti optimističan i ciljati na nekih osam do 12 bodova koji bi onda trebali donijeti top 24 na kraju!

Dinamo je ove godine ozbijno složena momčad i sada je na njima da pokažu od čega su satkani. Vrijeme je za iskorak!