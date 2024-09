SKener: Dinamo spašava Bjeličinu karijeru, a Bjelica Dinamovu sezonu

Podijeli :

Mario Beljo/GNK Dinamo

Verbalno je ratovao s Dinamom, doživio krah u Turskoj, izazvao veliki skandal u Bundesligi. No, presudilo je što je najuspješniji Dinamov trener novog doba, a vole ga i neki od važnih igrača u Modroj svlačionici.

Velimir Zajec je – prelomio nakon sedam dana koji su izgledali kao vječnost! Nije tajna, legendarni kapetan, a danas predsjednik želio je stranog trenera, ako to već nije Igor Bišćan. No, ovu odluku nije donio sam, dosta se konzultirao, razgovaralo se ovdje i sa Dinamovim senatorima koji su imali izvrsnu suradnju s čovjekom koji se vraća u Maksimirsku 128. Nenad Bjelica će dobiti prigodu voditi Dinamo sljedeće dvije sezone, nakon što se idila srušila u deset dana i potvrdila da Sergej Jakirović ne može voditi Modre. Bilo je dosta trenera koji su se u Dinamo vraćali u drugi, neki i treći mandat (dodat ću u ovom stoljeću), ali nitko nije ostavio takav pečat kao Nenad Bjelica.

Nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac je kao trener napravio najbolji rezultat pod maksimirskim jugom. Donio je Dinamu europsko proljeće koje je proganjalo generacije Dinamovih navijača, u 100 utakmica upisao 72 pobjede, u 32 europske 16 i ono što je najvažnije – imao je plebiscitarnu potporu modrog puka.

Važno je, kada pričamo o Bjelici u Dinamu naglasiti da je on od igrača koje je imao i mogao dovesti stvorio jednu kompaktnu cjelinu, te za razliku od Jakirovića i Čačića njegova je momčad imala – igru. Imala je plan A i plan B, a samo to što je Brunu Petkovića i Mislava Oršića vratio hrvatskom nogometu i promovirao njihovu klasu nešto je na čemu će Dinamo morati Bjelici zauvijek ostati zahvalan. Dinamo nije igrao šarmantno, osim dok Olmo nije bio raspoložen, ali je bio – pragmatičan. Poput Vahe Halilhodžića na klupi Dinama Bjelici je u glavu primaran bio rezultat. Njegov kvalitetni balans igrača u europskim kupovima i domaćem prvenstvu i širina kadra omogučili su mu da Dinamo bude rezultatski – uspješan. A to je jedino što te zapravo može održati na klupi kluba poput Dinama. I stoga treba biti pošten: iz Dinama su ga najurili bez dobrog razloga.

No, nije moguće ne primijetiti da se rezultatski Nenad Bjelica nigdje nije pokazao i iskazao kao što je to učinio u Zagrebu. Odlazak u Osijek bila je svojevrsna nostalgija, neki inat prema Dinamu, te ambicija (čitaj: mađarski novac) kojeg je bilo. I bilo je tu dobrih stvari na tragu onog što smo vidjeli u Zagrebu, ali ipak ne u tolikoj mjeri. I taj rastanak je bio nekako mučan, svašta je napisano, ali sada u te detalje nema smisla ulaziti.

Odlazak u turski Trabzon bilo je čak i svojevrsno iznenađenje, posebno nakon sezone u kojoj su osvojili naslov nakon ‘sto godina’, ali i strmoglavog pada. Dobio je prigodu no nakon nekoliko mjeseci na kraju jedne i početku druge sezone na klupi kluba s obala Crnog Mora, no bio je to svojevrstan atentat na do tadašnji dio karijere. Turski novinari ga nisu štedjeli, bilo je tu i dosta ‘prljavog veša’, no jednostavno rezultat nije imao i morao je otići.

Nije morao jako dugo čekati stigla je nova prilika. I to Bundesliga, liga petice, Union Berlin jedan posve poseban klub. Došao je, naravno u sezoni kada se sve raspalo nakon godina u kojima je Urs Fischer od kluba koji nije igrao u elitnom rangu natjecanja stigao do Lige prvaka. Nažalost najpoznatija epizoda u Berlinu je ona kada je gurnuo Bayernovog nogometaša Sanea. Kažnjen je s tri utakmice i 25 tisuća eura, mnogi su skloni ustvrditi da je zbog toga na kraju morao otići. Nema dvojbe da je to bila jedna ozbiljna mrlja u karijeri, koja mu je sigurno zatvorila brojna vrata.

Dinamovi navijači su uglavnom strogi i ne praštaju lako. Naravno, referiram se na onu ‘prvu ekipu’ BBB-a koji se danas puno toga pita. Iako je Bjelica verbalno ‘bombardirao’ Dinamo i nekad čak prelazio granicu, ipak je to bilo u trenutku kada je Mamić vodio klub preko svojih satelita. A to što je izazvao jedan od većih skandala u Bundesligi, pa to je kod nas ionako – normalno.

Dinamo je tako pružio ruku kako bi na neki način rehabilitirao karijeru Nenada Bjelice, a s druge strane, svjestan da Dinamo ima dobar kadar, ali ga treba posložiti Bjelica će pokušati vratiti Modre u život nakon neobjašnjivo loša dva tjedna.