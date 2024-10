Zekić: Oni koji su sada u Osijeku za mene su ništa

Iako neporaženo, Sarajevo zaostaje za vodećim Zrinjskim i Borcem iz Banje Luke.

Zekić je u klub stigao ovog ljeta nakon odlaska iz Osijeka, gdje je u dva mandata vodio momčad i osigurao Europu, no razišao se s klubom zbog neslaganja s vodstvom i sportskim direktorom Joseom Botom. U podcastu (IN)Direkt govorio je o brojnim temama iz svoje karijere te otkrio kako je izgledao njegov posljednji rastanak s Osijekom

“Ružan kraj. Desi mi se ružan kraj zapravo od ljudi koji danas-sutra neće imati ništa s Osijekom. To zapravo nema veze s NK Osijekom jer ovo trenutno, tko ga predstavlja i na koji način rade, to su ljudi koji će vrlo brzo biti zaboravljeni. Nemam tu nikakve emocije, bio sam tako miran, pretpostavio sam što se događa i u kojem to smjeru ide.

Ti ljudi nisu vrijedni uopće da ih spominjem. Ne ja, vrlo brzo ih neće nitko spominjati u gradu Osijeku. Nemam im što zamjeriti jer su za mene ništa.”

Zoran Zekić je prvi put vodio Osijek od rujna 2015. do ožujka 2019., ostvarivši 69 pobjeda, 40 remija i 43 poraza u 152 utakmice. U svom drugom mandatu vodio je momčad u 27 utakmica, postigavši 12 pobjeda, 6 remija i 9 poraza.