Večeras na Poljudu igra se derbi između drugoplasiranog Hajduka i trećeplasiranog Dinama. Obje momčadi imaju imperativ pobjede, čime bi izašle iz rezultatske krize. Ono što je zanimljivo jest da je u zadnjih pet derbija bilo 1:0 i 0:0, a Hajduk i Dinamo minimalno su slavili u dva navrata. Pripremio: Matej Kalem

Robert Palikuča dosta dobro poznaje hrvatski nogomet, a za Sportklub najavio je ovaj sraz. Dotaknuo se rezultata jednih i drugih u zadnje vrijeme, nastupa Dinama u Ligi prvaka i HNL-u, Marka Livaje i Sandra Kulenovića te prognoze rezultata.

Vaša najava najvećeg derbija hrvatskog nogometa između Hajduka i Dinama?

“Za mene Hajduk je favorit. Vodeći je i igra jako dobru sezonu te ima dodatan faktor od strane Gattusa, koji je uveo nevjerojatnu disciplinu u svlačionicu. Uz to, mislim da je svojim radom naopako okrenuo Hajduk i posložio na svoj način što se discipline, taktike te gladi za pobjeđivanjem tiče. Mislim da je igrački u prednosti u odnosu na Dinamo, koji ima puno ozlijeđenih. Iako je favorit, to ne znači kako Dinamo nema iskustva da se suprotstavi u takvim situacijama. Neću reći da će iznenaditi, iako je često znao doći do bodova na Poljudu. Sve je moguće, ali trenutačno favoriziram Hajduk.”

Hajduk ima četiri boda prednosti, a pobjedom bi otišao na sedam bodova i napravio korak prema naslovu jesenskog prvaka uoči zimske pauze.

“To je moguće, ali bijeg na sedam bodova i titula jesenskog prvaka ne znači ništa. Pogotovo kada se pogleda zadnjih nekoliko sezona u kojima je Dinamo uspio biti prvak, iako je znao biti u zaostatku i još su ga dva-tri kluba pratila pa je bio pod pritiskom. Međutim, psihološki je bolja pozicija i naravno da je uvijek lijepo biti u vrhu kada je zima. HNL je jedan od natjecanja, koji još uvijek ima stanku. Međutim, tek poslije Uskrsa dolaze ključne utakmice.”

U slučaju da Dinamo slavi, razlika će biti samo jedan bod.

“Da, ali Dinamo jednostavno ima iskustvo da pod pritiskom donosi dobre odluke bez obzira na krizu u upravi, sportskom segmentu ili javnosti. Ima visoku kvotu donošenja dobrih odluka da bi na kraju uspio doći do pobjedničke putanje. Bez obzira na ishod derbija, Dinamo se nikada ne smije otpisati.”

Što se rezultatske forme Hajduka i Dinama tiče, ona je identična (dva remija i jedan poraz u zadnje tri utakmice). Je li se radi o krizi i je li to iznenađenje s obzirom da se radi o dva naša najveća kluba?

“Nije iznenađenje, a u javnosti male rezultatske krize uvijek se previše interpretiraju. Mislim da oba trenera imaju dovoljno iskustva i svoj mir za rad te prihvaćanje situacije. Koliko sam čitao medije, nitko ne kuka što se internih problema tiče. Dinamo je načet i ima previše ozlijeđenih igrača. Te ozljede nosi sa sobom i ima težak ritam utakmica. Mora se uzeti u obzir da su neki igrači nastupali za reprezentaciju pa nisu bili u regenerativnom procesu od prvih tjedan dana kao u klupskom nogometu. Dinamu nedostaje nekoliko ključnih igrača i situacija nije jednostavna, ali mislim da Bjelica to prihvaća kao izazov s obzirom da je protiv Borussije ubacio mladog Pavića. Bez obzira na ishod, borit će se za titulu u finišu sezone.”

Koliko nastupanje u Ligi prvaka i HNL-u ostavlja posljedice na Dinamo?

“Mislim da to ostavlja na igračima. Jedno je igrati Ligu prvaka pred krcatim stadionima i da publika gleda utakmice. Možda je teže ući u utakmicu, ali svaka se igra na pobjedu i osvajanje tri boda. To je profesionalni pristup i mislim da ga svi imaju u HNL-u.”

Najbolji igrači kod obje momčadi su Livaja sa devet i Kulenović sa osam pogodaka. Kako vam se oni čine i kome dajete prednost u smislu da će presuditi?

“To je teško pitanje što se usporedbe tiče jer mislim da ovise o svojim suigračima, odnosno timskom radu. Kulenović je prije pokazao da je u tranziciji jako ozbiljan igrač. Livaja je dimenzija više za HNL i ima top-učinak. Osim što zabija, asistent je i može dati zadnju loptu te probiti liniju. Uz Livaju, Hajduk ima druge pojedince koji mogu odlučiti derbi. Ovo nije derbi, koji bi završio 3:3 ili 4:3. To će biti derbi sa puno pritiska i možda sa jednim golom razlike. Ogroman faktor Hajduka je Rakitić, koji svojim prisustvom daje samopouzdanje, mir u teškim situacijama i fokus na dobivanje utakmice.”

Za kraj, vaša prognoza rezultata?

“Volio bih da bude 3:3, ali mislim da će biti 1:0 za Hajduk.”