Rakitić: Ne znam postoji li klub koji se voli kao Hajduk

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

“Liga je fantastična, ugodno sam iznenađen. Treneri i igrači su fantastični, ima puno talenta, dobro se igra, u dobrom ritmu. Ne razumijem jedino zašto naši klubovi nisu uspješniji u Europi, ali vjerujem da je pitanje vremena kad ćemo probiti led i biti zastupljeniji u europskim natjecanjima. Mislim da je to sasvim realno očekivati.

Ivan Rakitić u Hajduku proživljava renesansu svoje bogate igračke karijere. Poslije kratkotrajne avanture u Saudijskoj Arabiji Ivan je ostvario jedan od najvećih transfera u povijesti HNL-a i skrasio se na Poljudu.

Poslije određenog vremenskog odmaka Ivan uživa u nogometu i blagodatima mediteranske klime dalmatinskog podneblja. Za službenu stranicu Hrvatskog nogometnog saveza otovorio je dušu i podijelio svoje splitske dojmove.

“Uživam, istina je. Za Hajduk, Split i Hrvatsku imam samo najljepše riječi. Sretan sam i prezadovoljan, ne samo ja, već i cijela moja obitelj. Jednom riječju, uživamo! Hajduk i Split su bili pun pogodak. Jedva se čekam svako jutro probuditi i otići na trening na Poljud”.

Lijepo je čuti da poslije uistinu sjajne karijere još uvijek s jednakim žarom odlaziš na svaki trening…

“To je najbolje što postoji. Ako jednom izgubiš želju, onda se najbolje odmah ostaviti nogometa. Dok u sebi imaš žar, a ja ga stvarno osjećam, želim nešto vratiti Hrvatskoj i hrvatskom nogometu koji su mi sve dali. Zato sam i došao u Hajduk. Faza prilagodbe na HNL… Meni je jedino trebalo treninga i ritma jer sam u Saudijskoj Arabiji ozlijedio mišić i oporavak je potrajao duže negoli sam očekivao. U meni još uvijek gore želja i vatra, upoznajem stadione na kojima nisam igrao, gradove u kojima nisam bio i baš mi je lijepo”.

Koliko si pratio SuperSport HNL prije dolaska u Hajduk?

“Iskreno, samo površno, pogledao bih neke derbije kad se vodila borba za naslov prvaka. Međutim, kad je postalo sigurno da dolazim u Hajduk, odmah sam s mojom ekipom prošao sve portale koje sam mogao kako bih bio upoznat s ligom u kojoj ću igrati”.

Što sad možeš reći o Hajduku kad si već neko vrijeme njegov prvotimac?

“Imao sam sreću i čast igrati u Barceloni, jednom od najvećih klubova na svijetu, ali ovakvu ljubav i pripadnost klubu Splićana prema Hajduku još nisam doživio. Nekad ta ljubav i predanost mogu biti mač s dvije oštrice, ali prelijepo je to vidjeti iz dana u dan. Uostalom, kad mi dođu u Split prijatelji iz Španjolske ili Njemačke, ne mogu vjerovati kolika je to ljubav navijača prema klubu i ne mogu se nauživati ispunjenih poljudskih tribina”.

Kakav imaš odnos sa suigračima?

“Ovi mlađi bi sa mnom trebali biti na “vi”, ali malo su se opustili pa smo na “ti”, ha, ha, ha… Šalim se malo, ozračje u svlačionici je stvarno fenomenalno, poštujemo se, nema podjele na mlade i stare, funkcioniramo savršeno”.

Kad je u pitanju tvoja popularnost, kako se nosiš s njom u Hajduku u odnosu na razdoblje kad si bio jedan od prvotimaca vjerojatno najbolje Barcelone svih vremena?

“Uvijek sam živio isto. I u Barceloni, i u Splitu. Uvijek sam bio spreman za fotografiranje i potpisivanje autograma, nikad mi nije teško. Ja i ovdje u Splitu odem u trgovinu, prošetam gradom, popijem kavu… I uvijek rado popričam s ljudima koji mi priđu, uvijek sam bio takav. Mogu reći da sam u Splitu čak i popularniji, ali to me uvijek sve lijepo i drago. To mi je zadovoljstvo”.

Pronalaziš li neke sličnosti između života u Splitu, Sevilli i Barceloni?

“Split i Barcelona su geografski možda kompatibilniji jer su oba grada na moru, ali kad je u pitanju način života, onda Split i Sevilla imaju puno više sličnosti. Mentalitet ljudi je jako sličan, otvoreni su i srdačni, veseli, vole se družiti, sjesti i popričati… Od prvog dana u Splitu mi je prekrasno, mojoj supruzi i kćerima također. Uostalom, supruga je inzistirala na dolasku u Split i Hrvatsku, ja sam samo dao zeleno svjetlo”.

Poslije svih velikih trenera koji su te trenirali, sada surađuješ s legendarnim Gennarom Gattusom. Kakva je vaša suradnja?

“Igrao sam protiv njega kad je bio trener Valencije, odmah se vidjelo da je duboko u svemu tome, da je predan poslu koji radi, maksimalno posvećen momčadi. Veliki je radnik, a naša je komunikacija fantastična. Imamo isti cilj i maksimalno smo posvećeni kako bismo do njega došli. Od mog prvog dana u Hajduku naš je odnos uistinu fantastičan, velika mi je čast surađivati s tako kvalitetnom osobom i velikim profesionalcem. Kod obojice je izražena velika ljubav prema nogometu pa nam je puno lakše”.

Po ovosezonskim rezultatima Hajduka ispada da si na Poljud stigao u pravom trenutku?

“Polako… Tek je počelo, pred nama je još puno utakmica bi borbe. Bit će i lijepih i manje lijepih trenutaka, bit će utakmica u kojima nećemo biti najbolji, to je normalno. Uostalom, prvak na kraju bude momčad koja je tijekom sezone najkonstantnija. Na tom tragu moramo naći našu snagu, najbitnije je da u svakoj utakmici damo maksimum i ne razmišljati o tome što će biti za šest mjeseci, nego o prvoj sljedećoj utakmici. Svaki vikend je novi izazov. Svi imamo istu želju, pobjeđivati u svakoj utakmici, a rezultat će, ako budemo pravi, doći sam od sebe. Na svakom treningu moramo njegovati zajedništvo, a onda to prenijeti na utakmicu”.

SuperSport HNL iz sezone u sezonu postaje sve izjednačenija…

“Liga je fantastična, ugodno sam iznenađen. Treneri i igrači su fantastični, ima puno talenta, dobro se igra, u dobrom ritmu. Ne razumijem jedino zašto naši klubovi nisu uspješniji u Europi, ali vjerujem da je pitanje vremena kad ćemo probiti led i biti zastupljeniji u europskim natjecanjima. Mislim da je to sasvim realno očekivati. I nisam suglasan s onima koji kažu da nam je liga lošija u odnosu na prijašnja razdoblja, moje je mišljenje da je HNL svake godine sve bolji i da smo na pravom putu”.

Reprezentacija uskoro stiže u Split…

“Naravno da pratim rezultate i gledam utakmice, reprezentacija je bila i bit će moja najveća ljubav. U kontaktu sam s puno bivših reprezentativnih suigrača, a drago mi je da je Sve je više mojih suigrača iz Hajduka na pragu reprezentacije. Drago mi je da su na pravom putu, uvijek ću im pomoći savjetom. A naravno da Vatreni uvijek u meni imaju najvećeg navijača, drago mi je da dolaze u Split i na Poljud i da ću opet biti uz njih”.