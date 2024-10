Nevistić: Previše kvalitete imamo da ne dobijemo Hajduk i Rijeku

Ipak, ističe da je konkurencija u ovoj HNL sezoni iznimno jaka.

“Što se konkurencije ove sezone tiče, rekao bih da je odlična. Hajduk još nije izgubio, Rijeka ima novu energiju s novim trenerom, ali nama je to svejedno jer kao igrači Dinama moramo pobijediti u svakoj utakmici. To je to, nema tu puno filozofije i tako će uvijek biti u ovom klubu.”

Dotakao se i novog trenera, Nenada Bjelice.

“Unio je pobjednički mentalitet i novu energiju među nas. Izravan je, iskren, traži sve, ali će ti i dati sve. To je dobar pristup i ima ogroman respekt čitave momčadi jer svi jako dobro znaju što je napravio s Dinamom u prvom mandatu. Svaki trener ima svoj specifičan način rada, a najveća je razlika u tom gardu koji sad imamo. To se stalno naglašava, da moramo razmišljati pobjednički, i to mi se jako sviđa.”

O utakmici protiv Bayerna i devet primljenih pogodaka.

“Uh, gadno je bilo, ali ja to ne doživljavam kao neku tragediju. Kad uđeš u Ligu prvaka, ne smiješ misliti da si najbolji, a isto tako ne smiješ misliti da je sve propalo nakon takvog poraza. Kod Bayerna me najviše oduševilo to kako i dok je bilo 3-0 ganjaju četvrti gol, na 5-2 i šesti, a na 9-2 žele zabiti i deseti. Puno bismo i mi mogli naučiti od njih kako se igra sa slabijim protivnicima u, recimo, HNL-u. Trebali bismo i mi nekad biti gladniji u tim utakmicama i zabiti koliko god možemo.”