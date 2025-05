Mišković: Svi igrači su na prodaju. Đalović? Bilo me strah…

Podijeli :

Nakon što su osvojili naslov prvaka SuperSport HNL-a, Riječani večeras na Rujevici (19 sati) protiv Slaven Belupa love duplu krunu. Uzvratni je to susret finala SuperSport Hrvatskog kupa, a prvi dvoboj u Koprivnici završio je 1:1. Slaven pak sanja prvi veliki trofej u povijesti kluba.

Uoči utakmice za kamere MAX Sporta govorio je predsjednik Rijeke Damir Mišković.

Proslava naslova prvaka?

“Da budem iskren, ja sam se mislio dobro napiti, ali mi nije uspjelo. Imali smo proslavu i jednostavno sam bio gotov, ali svejedno nisam mogao zaspati.”

Prozivke da smo se predali?

“Kad si dobar netko priča o tebi, pokušava te napraviti manje dobrim. Mi smo onda vjerovali u titulu, a uvijek nam je cilj biti u top 4. Otkad smo došli imao sam 40 i nešto godina, sad imam 60. Imam isti sistem, od financija i igrača i ja se ne mičem od toga. Jedne godine sam se zaigrao, nema šanse da to ponovim. Stanje je bilo kritično.”

Kantrida?

“Napravili smo jako puno, napravili smo dva projekta, potrošili preko 2 milijuna eura. Dao sam svoj model, ako netko ima neki drugi neka ga napravi.”

Planovi za novu sezonu? Želje za Đalovića?

“Već smo se jutros sastali za novu sezonu, popričali što nam treba, ali više ćemo pričati kad završio klub. Sistem se ne mijenja, svi su na prodaju. Kako se tko

bude prodavao, tako će novi dolaziti. Nema presinga, bitno je prodati i naći igrače. Kad sportski segment izabere igrače zove se Đalović, onda se dižu ruke i odlučuje.”

Koliko ste imali vjere u Đalovića?

“Našim mladim trenerima treba dati šansu. Ja sam imao osjećaj, struka ga je predložila, i tko sam ja da se tome protivim. Bilo me strah kad smo izgubili od Olimpije, bilo me strah da se Đalović ne raspadne. Zamislite da smo primili četiri komada od Dinama tada, no ja ga ne bih smijenio.”

Novi ugovor za Đalovića?

“Bit će.”

Dvostruka kruna?

“Treba još i to odraditi. Pili su dva dana, vidjet ćemo kako će izgledati. Nisam im mogao zabraniti. Mladi su momci, mogu podnijeti i otrijezniti se.”