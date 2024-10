Mario Carević ima novi posao, evo kada će voditi prvi trening

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Predsjednik Gorice, Nenad Črnko, izjavio je u četvrtak da će novi trener biti poznat do kraja tjedna, no s obzirom na trenutnu situaciju, očekuje se da će on na treningu biti prisutan tek sljedećeg utorka.

Kako pišu Sportske novosti, u utorak će Mario Carević, ukoliko ne bude iznenadnih promjena, preuzeti momčad Gorice i voditi svoj prvi trening. Momčad će dotad voditi pomoćnik Mensur Mujdža.

Carevićev debi očekuje se u gostujućoj utakmici protiv Varaždina, zakazanoj za 20. listopad.

U međuvremenu, nizozemski stoper Matthew Steenvoorden mogao bi se vratiti kako bi pojačao obranu. Teže ozlijeđeni Sekou Sagna oporavlja se u Nizozemskoj, dok je vratar Božidar Radošević operirao koljeno, a Marko Kolar i Mario Maloča se oporavljaju od manjih ozljeda.