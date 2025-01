Livajin menadžer nakon što je stigla ponuda za Livaju: Marko bi odbio i Real Madrid

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hoće li Marko Livaja završiti svoju karijeru u Hajduku, pitanje je koje intrigira sve navijače splitskog kluba.

Na to je pitanje odgovorio njegov agent, Vincenzo Cavaliere, gostujući u Podcast Inkubatoru, prenosi Slobodna Dalmacija.

“Moguće je, zašto ne?!. On želi osvojiti ligu. Nije postojao nijedan trenutak od povratka u Hajduk da je Livaja htio otići. Samo je bio ljut, kao što je danas Kramarić u Hoffenheimu, ako klub nije klub koji može pobjeđivati i rasti. On je pobjednik i želi pobjeđivati. On to živi 24 sata. Marko želi osvojiti titulu s Hajdukom. Da dođe Real? Nemojmo pretjerivati, ali možda bi i njih odbio”, rekao je Cavaliere pa nastavio:

“Bilo je ponuda. Benfica? Istina je da je postojao interes, razgovarali smo… Gattusa uvijek zezam, nedavno sam mu rekao: ‘Gledaj, imam ponudu od tog i tog kluba…‘ Odgovorio mi je da će me ubiti, i mene i onog mog. Livaja ostaje, zaljubljen je u svoj Hajduk i misli da je došlo vrijeme za titulu.”

