Ivković: Strašno me nervira Petković! Može li ili ne može?

Podijeli :

N1

Dinamo je u 11. kolu SuperSport HNL-a na Maksimiru poražen od Osijeka s rezultatom 4:2. Dinamo je poveo golom Marka Pjace, no Osijek je do kraja prvog poluvremena uspio preokrenuti rezultat. Pjaca je ponovno izjednačio na 2:2, ali su gosti iskoristili sve prilike do kraja i odnijeli tri boda. Susret je u HRT-ovoj emisiji *Stadion* komentirao Tomislav Ivković, bivši trener nekoliko klubova u SHNL-u i stručni komentator.

“Dinamo prima golove kakve takva momčad ne bi smjela primati. Možemo ublažiti kritiku pa ćemo reći da je to pad koncentracije. Ne može bit malo-malo pad koncentracije i nepažnja, na kraju ipak presuđuje kvaliteta, koja očito nije na tom nivou”, rekao je Ivković pa dodao:

“Bjelica je nakon utakmice s Monacom rekao da su ti igrači pametni i dobri jer su prvi put igrali s tri nazad i brzo pohvatali točno što trebaju, a danas, kad su izgubili, kaže da nisu dobri jer nisu imali vremena da se uigraju. To je u nogometu uvijek tako, kad pobijediš, jedno razmišljanje, kad izgubiš, drugo, ali istina je u sredini. Niti su oni toliko loši, niti su toliko dobri.”

Na pitanje voditelja Marka Šapita o tome treba li Dinamo rotirati više ili manje zbog činjenice da je opterećen igranjem na više frontova, Ivković je dao vrlo detaljan odgovor u kojem se dotaknuo više detalja igre Dinama, a i Bruna Petkovića, po mnogima najvažnijeg igrača Dinama.

“Dinamo je sad u situaciji da mora rotirati jer će inače doći do ozljeda. To nije jednostavno. Ako zbrojimo koliko utakmica igraju Sučić i Baturina, tu se skupi velik broj utakmica. Na klupi Dinama, ako Stojković, Kačavenda i Rog nisu u stanju igrati u hrvatskoj ligi, onda je to za mene zabrinjavajuće. Zašto je to tako?

Kod Sučića, Baturine i Mišića se vidjelo da su polumrtvi. Da ne govorim da na klupi ima još igrača, da ne nabrajamo sad imena. Druga je stvar što ti igrači nemaju utakmica da uđu u formu. Moglo se više rotirati, ali najlakše je komentirati. Zato i jesam tu, da se pravim pametan.

Ovu utakmicu je možda trebalo pripremiti na neki drugi način. Dinamo je gubio, igralo se i dalje s tri stopera. Imaš Stojkovića na klupi koji ulazi u 88. minuti. Znači, da izvadiš jednog stopera, staviš Stojkovića u sredinu, prebaciš Hoxhu i Pjacu na krila, ostaviš Kulenovića i staviš Petkovića ako može ili ne može. To su stvari koje bih ja napravio drugačije, ali ja ne treniram s njima. Meni je lako to pričati.

Što me još iritira? Strašno me iritira Petković. Dečko može ili ne može. Što želimo s Petkovićem? Da se ozlijedi ili da igra? Sad mi ne znamo može li ili ne može. U Salzburgu zabije majstorski gol, a sad kad uđe, vidiš da to nije Petko kao inače, da je prikočen i da se čuva”, rekao je Ivković.