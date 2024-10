Evo koliko je novaca Vlada izdvojila za obnovu Poljuda

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina donio je u utorak Odluku o odabiru projektnih prijedloga za sufinanciranje izgradnje ili obnove sportskih građevina od nacionalnog interesa, kojom se Gradu Splitu za projekt obnove Gradskog stadiona Poljud dodjeljuje 597.586,25 eura.

Odluka je donesena temeljem provedenog Pozivnog natječaja za Gradove Split i Zagreb, a na koji se javio Grad Split tražeći iznos za studijsku i projektno-tehničku dokumentaciju Gradskog stadiona Poljud.

“Vlada je učinila sve u svojoj nadležnosti kako bi počela gradnja odnosno obnova stadiona Maksimir i Poljud, od svih potrebnih zakonskih preduvjeta, proglašenja Maksimira i Poljuda sportskim građevinama od nacionalnog značaja, rješavanja imovinsko-pravnih odnosa kad je u pitanju maksimirski stadion, pa do osiguravanja 13,7 milijuna eura kao prvi korak financijske potpore već za ovu godinu, a isto toliko i za sljedeće dvije. Slijedom svega, raspisali smo i Pozivni natječaj kako bi Gradovi Split i Zagreb, koji su stvarni vlasnici stadiona, mogli iskoristiti osigurana sredstva za tu namjenu u Državnom proračunu. Na natječaj se javio Grad Split, kojem smo dodijelili gotovo 600 tisuća eura, za potrebnu dokumentaciju za početak obnove Poljuda, odnosno za ono za što su oni jedino u ovom trenutku bili spremni. Uz potreban angažman gradova, nadam se da će u sljedećim godinama ta sredstva biti iskorištena, jer je prioritet ove Vlade osigurati da naša nogometna reprezentacija igra na stadionima kakve su svojim igrama i zaslužili te da naši građani u utakmicama mogu uživati na sigurnim i modernim stadionima”, istaknuo je ministar Tonči Glavina, naglasivši kako je Vlada i ovime potvrdila epitet “sportske Vlade”.

“Naše sportašice i sportaši svaki nas dan svojim postignućima zadužuju da nastavimo s potporom njima i cijelom sustavu te će ona, kao i do sada, i dalje biti sve snažnija i konkretnija. Od prvog mandata svake godine smo osiguravali rekordna sredstva za sport, pa su izdvajanja od 28 milijuna eura narasla na 120 milijuna eura ove godine te smo stalno uvodili nove aktivnosti i oblike potpore. Po prvi puta smo pokrenuli sustavna ulaganja u velike sportske manifestacije i sportsku infrastrukturu te sufinancirali 330 sportskih objekata u iznosu od 25 milijuna eura i više od 140 velikih natjecanja u iznosu od 43 milijuna eura, a baš prošli tjedan donijeli smo odluku kojom smo osigurali ponovno održavanje u Hrvatskoj i jednog od najvećih svjetskih sportskih natjecanja Svjetskog prvenstva u reliju”, izjavio je Glavina te nadodao kako je ova Vlada povećala ulaganja i u lokalni sport te kroz novi Zakon o sportu otvorila mogućnost sufinanciranja stručnog rada i opreme za djecu do 18 godina, pa je u posljednje dvije godine financirana oprema za gotovo 100.000 djece i plaće za više od 1.100 trenera.

“Skrb o sportašima povećali smo i kroz nacionalne stipendije, zatim državnim nagradama za vrhunska sportska postignuća koje smo povisili za 50 posto, kao i trajnim naknadama u koje smo uključili i trenere. Sve su to konkretne aktivnosti, koje ćemo u sljedećem razdoblju još razvijati te omogućiti još veću i snažniju financijsku podršku sustavu sporta. Nadam se da će i gradovi biti dovoljno aktivni kako bismo zajednički realizirali projekt izgradnje Maksimira i obnove Poljuda, jer Vlada je, kao i uvijek do sada, za to spremna i učinila je sve što je bilo u njenoj nadležnosti da se to i realizira”, zaključio je Glavina.