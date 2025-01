Englezi: Dinamovi mladi talenti i Hajdukova superzvijezda su predobri za HNL

Podijeli :

PIOTR KUCZA FOTOPYK NEWSPIX.PL via Guliver Images

Engleski portal Planet Football svoj je tekst posvetio petorici hrvatskih nogometaša za koje smatraju da su predobri za igru u HNL-u.

Englezi pišu o petorici za koje tvrde da su “briljantni” i “jednostavno predobri da bi igrali u Hrvatskoj” te dodaju da su zanimljivi jačim klubovima poput Manchester Uniteda, Intera i PSG-a.

Pet igrača koje su nabrojali su: Ivan Rakitić, Martin Baturina, Petar Sučić, Toni Fruk i Marko Livaja.

“Stvara više šansi po utakmici od ijednog suigrača (1.9) i ne možemo si pomoći da ne mislimo da bi i dalje mogao odrađivati posao u jednoj od pet najjačih europskih liga“, pišu o Hajdukovom Rakitiću, dok o njegovom suigraču Livaji navode:

“On je Hajdukova superzvijezda. Strši u hrvatskom nogometu i s takvim učinkom mogao bi doprinositi u klubovima iz pet najjačih europskih liga”.

Pišu i o Dinamovim mladim zvijezdama. Baturinu uspoređuju s Modrićem i navode da je talent koji najviše obećava te da ne čudi što su za njega zainteresirani klubovi poput Manchester Uniteda i PSG-a.

“Razvija se u domovini, no ne možemo a da ne mislimo da mu je dugoročna budućnost negdje drugdje”, pišu o Sučiću kojeg opisuju kao čudo od djeteta.

Među petorku se smjestio i Toni Fruk iz Rijeke o kojem pišu:

“Navodno je PSG prošle godine pokazao interes, a s obzirom na to što radi u Hrvatskoj, jasno je i zašto. Pod ugovorom je s Rijekom do ljeta 2027., no ne bismo se čudili da veliki europski klub uskoro stigne s ponudom.”