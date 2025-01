Dinamo potvrdio Kangu: ‘Cannavaro i ja imamo sličan pogled na nogomet’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Iskusni napadač Wilfried Kanga novi je igrač Dinama.

Potpisao je višegodišnji ugovor, a došao je kao igrač berlinske Herthe pri čemu je jesenski dio aktualne sezone proveo na posudbi u Cardiff Cityju. Kanga očekuje dobru prilagodbu pod trenerom Cannavarom.

“Da, trebao bi to biti dobar spoj, mislim da trener Cannavaro i ja imamo sličan način razmišljanja, sličan pogled na nogomet i mislim da ću se prilagoditi momčadi onako kako to žele i trener, a i suigrači. Mislim da mi je najviše odgovarao stil kakvim smo igrali u Švicarskoj. Bio je to drukčiji način igre nego u klubovima u kojima sam nastupao kasnije. Zabijao sam dosta golova jer smo igrali napadački, kao momčad, težili posjedu lopte… Bili su i dobri suigrači u pozadini. Uglavnom smo imali loptu u nogama. Bilo je zadovoljstvo igrati u Švicarskoj.”

Otkrio je i svoja očekivanja od nastavka sezone.

“Znam da imamo puno talenata, da je u momčadi dosta iznimno kvalitetnih, tehnički sjajno potkovanih.igrača. Naglašen je momčadski duh na čemu inzistira i trener. Vjerujem da ćemo popraviti ono što treba i da ćemo na kraju sezone biti zadovoljni.”

Dotaknuo se i sjećanja na šest sezona provedenih u akademiji PSG-a.

“Da, zabio sam Realu u polufinalu, kasnije nas je u finalu pobijedio Chelsea… Iskustvo u PSG-u bilo je sjajno. Vežu me samo lijepa sjećanja, bila je to dobra podloga za napredak. Ondje sam se razvio, i u igračkom i u karakternom smislu. Igrao sam s puno dobrih nogometaša, sjajnih karaktera i to mi je razdoblje puno pomoglo u razvoju.”