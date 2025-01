Cannavaro: Sretan sam što je Mikić ostao. Naš cilj se zna, s Petkovićem moramo biti strpljivi

“Ne radimo to zato da bismo igrali tiki-taku, Nogomet se mijenja stalno. Ako imaš 10 dodira onda je jako teško danas nešto napraviti. Oni su to prihvatili, sve više uživaju, imamo kvalitetne igrače. Naravno, protiv Arsenala ne možemo tako igrati. Imali smo puno grešaka, puno dugih lopti. Za mene je bitno vidjeti momčad na terenu, 70-75 minuta sam vidio dobre stvari. U utakmici se u samo dvije minute može puno toga promijeniti, u zadnjih 20 minuta smo odustali, treći gol mi je teško pao, bili smo lijeni. To nam se ne smije događati.”